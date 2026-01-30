विज्ञापन
फरीदाबाद में खौफनाक वारदात, सौतेले पिता ने नफरत में दो साल के बेटे की कर दी हत्या, जमीन पर पटककर ले ली जान

फरीदाबाद के गांव सीकरी में सौतेले पिता ने गुस्से में आकर दो वर्षीय मासूम बच्चे को जमीन पर पटककर हत्या कर दी. पत्नी से विवाद और बच्चों को लेकर नफरत इस खौफनाक वारदात की वजह बनी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

दो साल का मासूम बना घरेलू नफरत का शिकार

फरीदाबाद के सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के गांव सीकरी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सौतेले पिता ने अपने ही दो वर्षीय मासूम बेटे को जमीन पर पटककर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. 

यह घटना 25 जनवरी की रात की है. मृतक बच्चा आरोपी की पत्नी का बेटा था. बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था. पत्नी अपने बेटे के चलते आरोपी को समय नहीं दे पा रही थी, इसी बात को लेकर आरोपी अक्सर नाराज रहता था. गुस्से में आकर आरोपी ने मासूम बच्चे को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई.

2025 में दूसरी शादी हुई थी

घटना के बाद आरोपी बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी का नाम रणवीर सिंह है और वह मूल रूप से बिहार के जिला दरभंगा का रहने वाला है. आरोपी फरीदाबाद में रहकर मजदूरी करता था. 

पुलिस के अनुसार, आरोपी की नवंबर 2025 में दूसरी शादी हुई थी. शादी के बाद पत्नी अपने पहले पति से हुए बच्चों के साथ आरोपी के साथ रह रही थी. पुलिस का कहना है कि आरोपी पत्नी से अक्सर झगड़ा करता था और बच्चों को लेकर उसे आपत्ति रहती थी. आरोपी का मानना था कि पत्नी बच्चों के कारण उसे समय नहीं देती थी. इसी वजह से आरोपी के मन में बच्चों के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी. 

आरोपी शख्स गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी. पुलिस सेक्टर 58 SHO विनोद कुमार का कहना है कि यह बेहद संवेदनशील और दुखद मामला है. आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके.

