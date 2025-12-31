विज्ञापन
बुर्के में छिपा रेप का आरोपी, लिपस्टिक लगाकर पुलिस को दिया चकमा; आखिरकार वृंदावन से गिरफ्तार 

राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी रामभरोसी उर्फ राजेंद्र सिसोदिया बुर्का पहनकर और लिपस्टिक लगाकर महिला का रूप धारण कर पुलिस से बच रहा था. आखिरकार पुलिस ने उसे वृंदावन से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ पहले भी पॉक्सो और महिला उत्पीड़न के कई मामले दर्ज हैं.

Burqa-Lipstick Disguise Criminal: बुर्का पहनकर और लिपस्टिक लगाकर महिला का रूप धारण करने वाला रेप का आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया. राजस्थान के धौलपुर में 16 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के बाद फरार चल रहा रामभरोसी उर्फ राजेंद्र सिसोदिया को उत्तर प्रदेश के वृंदावन से गिरफ्तार किया. पुलिस के लिए यह गिरफ्तारी बड़ी चुनौती थी क्योंकि आरोपी लगातार अपना रूप बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था.

क्या है पूरा मामला? 

15 दिसंबर को धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र की पोखर कॉलोनी में यह घटना हुई थी. आरोपी ने नाबालिग लड़की और उसके भाई को नौकरी का झांसा देकर अपने घर बुलाया. उसने लड़की के भाई को बाजार भेज दिया और इसी दौरान नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. लड़की के शोर मचाने पर कॉलोनी के लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन आरोपी भाग निकला. घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया और लोगों ने प्रदर्शन भी किया.

पुलिस के लिए बड़ी चुनौती

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की. कई जगह दबिश दी गई, लेकिन आरोपी हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था. उसकी लोकेशन आगरा, लखनऊ और ग्वालियर तक ट्रेस हुई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी. आरोपी की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था.

महिला का रूप धारण कर छिपा था आरोपी

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए हर बार अपना रूप बदलता था. कभी ट्रैक सूट पहनकर वीआईपी ऑफिसर बनता, तो कभी बुर्का और लिपस्टिक लगाकर महिला का रूप धारण कर लेता. आखिरकार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वृंदावन से उसे गिरफ्तार कर लिया.

नाबालिग से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

कुशवाहा समाज में आक्रोश

इस घटना के बाद कुशवाहा समाज में भारी नाराजगी थी. समाज के लोग धरना-प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे. विधायक शोभारानी कुशवाहा और पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा भी इस मामले को लेकर आक्रोशित थे. समाज ने 4 जनवरी को बड़े आंदोलन की योजना बनाई थी.

पुलिस की रणनीति से मिली सफलता

एसपी विकास सांगवान ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कई टीमों का गठन किया. लगातार प्रयासों के बाद आरोपी को वृंदावन से गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है. पुलिस के अनुसार, रामभरोसी उर्फ राजेंद्र का चरित्र बेहद खराब है. उसके खिलाफ पहले भी पॉक्सो और महिला उत्पीड़न के कई मामले दर्ज हैं. इन्हीं मामलों के कारण उसे आरएसी की नौकरी से बर्खास्त किया गया था. मामले दर्ज हैं. 

