50 तक गिनती न लिख पाई 4 साल की बेटी, बेरहम पिता ने बेलन से पीट-पीट कर मार डाला

हरियाणा के फरीदाबाद (Faridabad News) में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने महज 50 तक गिनती न लिख पाने पर अपनी साढ़े चार साल की बेटी की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने घटना के बाद पत्नी को गुमराह करने के लिए यह कहानी गढ़ी कि बच्ची खेलते हुए सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर सच्चाई सामने आ गई.

अस्पताल में दिखे चोटों के निशान, मां को हुआ शक

जब मां अस्पताल पहुंची तो उसने बच्ची के शरीर पर कई चोट और चेहरे पर नीले निशान देखे. इस पर उसे संदेह हुआ और उसने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर सेक्टर‑56 क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले की जांच शुरू की.

दिन में बच्ची को पढ़ा रहा था पिता

फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के खरंटिया गांव निवासी कृष्णा जायसवाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फरीदाबाद के झाड़सेंतली गांव में किराए के मकान में रहता था. पति‑पत्नी दोनों निजी कंपनी में नौकरी करते हैं.

गिनती नहीं लिख पाई बच्ची तो पिता ने मार डाला

पुलिस के अनुसार, दिन के समय कृष्णा घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करता था. 21 जनवरी को वह अपनी साढ़े चार साल की बेटी को 50 तक गिनती लिखने के लिए कह रहा था. जब बच्ची गिनती नहीं लिख पाई, तो वह गुस्से में आ गया और उसने बच्ची को बेलन से बुरी तरह पीट दिया.

बेहोशी के बाद अस्पताल, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

पुलिस ने बताया कि ज्यादा पिटाई के कारण बच्ची बेहोश हो गई. इसके बाद कृष्णा उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद उसने पत्नी को फोन कर बुलाया और कहा कि बच्ची सीढ़ियों से गिर गई थी.

पूछताछ में कबूला जुर्म

मां की शिकायत के बाद पुलिस ने कृष्णा को हिरासत में लिया. सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने बेटी को पीटने की बात कबूल कर ली. आरोपी ने बताया कि बेटी स्कूल नहीं जाती थी और वह घर पर ही उसे पढ़ाता था. गिनती न लिख पाने पर वह आपा खो बैठा और ज्यादा पिटाई कर दी, जिससे बच्ची की मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है.