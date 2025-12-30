कानपुर में बीच सड़क पर एक लड़की ने दूसरी लड़की को घसीट-घसीट कर पीटा, रहम की भीख मांगती रही पीड़ित, कोई नहीं आया बचान

उत्तर प्रदेश के कानपुर के नौबस्ता इलाके में दो लड़कियों के झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. लड़कियों का यह झगड़ा उस स्थान पर हुई, जहां रात में पुलिस की तैनाती रहती है. लेकिन जब लड़कियों की लड़ाई हुई तब वहां कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था. झगड़े वाली जगह से कुछ दूरी पर ही पुलिस चौकी भी है. लेकिन उसे भी झगड़े की भनक तक नहीं लगी. बताया जा रहा है कि यह विवाद एक लड़के को लेकर हुआ. पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में हैं और लड़कियों की तलाश की जा रही है.

कहां हुई लड़कियों में मारपीट

मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना यशोदा नगर बाईपास के पास की है. वायरल वीडियो में सफेद कपड़े पहने एक लड़की दूसरी लड़की पर कहर बनकर टूटती नजर आ रही है. मारपीट इतनी भीषण थी कि हमलावर लड़की ने दूसरी युवती को सड़क पर पटक दिया, उसके बाल पकड़कर घसीटा और एक के बाद एक 11 थप्पड़ जड़ दिए. हमलावर लड़की ने जमीन पर गिरी लड़की के सीने और सिर पर भी लात-घूसे बरसाए.

वीडियो से जो आवाजें आ रही हैं, उससे पता चलता है कि लड़ाई अभिषेक नाम के किसी लड़के की वजह से हो रही है. हमलावर लड़की चिल्लाते हुए कह रही थी, अभिषेक को तूने छोड़ा था, अब जब वह मेरा हो गया है तो तू उसे बाबू बोलेगी? तू उसे स्काई लॉन में मिलने की बात क्यों कह रही थी.

क्या कहना है पुलिस का

वीडियो में मार खा रही लड़की को रहम की भीख मांगते और पीट रही लड़की का पैर पकड़ते देखा जा सकता है. लेकिन दूसरी लड़की का गुस्सा शांत नहीं होता है, वह पिटाई और तेज कर देती है. इस घटना को रिकॉर्ड करने वाली भी कोई लड़की है, जो मारपीट करने वाली लड़की की दोस्त है. उसने भी पीड़ित को पैर से मारा है. वीडियो रात का है, इसमें पीड़ित लड़की को राहगीरों से मदद की गुहार लगाते देखा जा सकता है. लेकिन कोई भी उसे बचाने आगे नहीं आया.

इस मामले में डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि वीडियो उनके संज्ञान में है. लड़कियों की पहचान बर्रा क्षेत्र की निवासी के रूप में हुई है.मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है और लड़कियों की तलाश की जा रही है.

