एल्विश यादव के घर फायरिंग केस में 2 और शूटर गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने दबोचा

गुरुग्राम के सेक्टर-57 स्थित यादव के आवास के बाहर 17 अगस्त को मोटरसाइकिल पर सवार तीन हमलावरों ने गोलियां चलाई थीं. सुबह साढ़े पांच बजे हुई घटना के वक्त यादव घर पर नहीं थे. भाऊ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी.

एल्विश यादव के घर फायरिंग केस में 2 और शूटर गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने दबोचा
पकड़े गए दोनों शूटर्स  हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हैं.
  • दिल्ली पुलिस ने ‘बिग बॉस’ विजेता एल्विश यादव के घर गोलीबारी मामले में दो शूटरों को गिरफ्तार किया है.
  • गिरफ्तार शूटरों के नाम गौरव और आदित्य हैं, जो हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं.
  • एक अन्य आरोपी इशांत गांधी को हाल ही में फरीदपुर गांव में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था.
नई दिल्ली:

यूट्यूबर और रियलिटी शो ‘बिग बॉस' के विजेता एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शूटरों को गिरफ्तार किया है. पकड़ गए शूटरों ने ही एल्विश यादव के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करके सनसनी फैला दी थी. ये आरोपी CCTV में कैद हुए थे. बताया जा रहा है कि दोनों शूटर्स  हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े है. इनके नाम गौरव और आदित्य हैं. दिल्ली पुलिस ने दोनों को शाहबाद डेयरी के पास से पकड़ा है.

हाल ही में हुआ था एक और शूटर गिरफ्तार

बता दें कि गोलीबारी में शामिल एक हमलावर को शुक्रवार (22 अगस्त) तड़के फरीदपुर गांव में एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. आरोपी इशांत गांधी उर्फ इशु फरीदाबाद निवासी है. मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी थी. जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

पुलिस के अनुसार, अपराध शाखा की एक टीम ने फरीदाबाद के सेक्टर-30 में गांधी को सुबह करीब साढ़े चार बजे रोका था. वह एक मोटरसाइकिल पर जा रहा था, जब उसे रुकने का इशारा किया गया तो वह कथित तौर पर भागा तथा उसने पुलिस टीम पर गोली चलायी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली चलायी, जिससे वह घायल हो गया था. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में घटना के दौरान गांधी को गोली चलाते हुए देखा गया था.

‘बिग बॉस' विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम के सेक्टर-57 स्थित आवास के बाहर 17 अगस्त को मोटरसाइकिल पर सवार तीन हमलावरों ने गोलियां चलायी थीं. सुबह साढ़े पांच बजे हुई घटना के वक्त यादव घर पर नहीं था. पुलिस ने बताया कि ‘भाऊ गैंग' ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए यादव पर एक सट्टेबाजी ऐप का प्रचार करने का आरोप लगाया था.

