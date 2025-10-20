दिल्ली,नोएडा से लेकर लखनऊ, पटना तक... आपके शहर में कब दिवाली पर गणेश लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त, देखें पूरी लिस्ट

Diwali Puja ka Muhurta kab hai: दिवाली पर गणेश लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है और सभी लोग विशेष मुहूर्त में ये पूजा करने की कोशिश करते हैं. दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त आज सोमवार शाम को है. गणेश-लक्ष्मी पूजा का सबसे विशेष मुहूर्त शाम 7:08 से बजे 8:18 बजे तक है. प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से रात 8:18 बजे तक रखा गया है. वृषभ काल की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:08 से लेकर रात्रि 9:03 बजे तक है. कार्तिक अमावस्या रात्रि में शुभ मुहूर्त में लोग दिवाली पूजा करने के बाद दीये जलाते हैं और फिर पटाखे फोड़कर खुशियां मनाते हैं. लोग एक दूसरे के घर जाकर मिठाइयां बांटने और शुभकामनाएं भी देते हैं. आइए जानते हैं किस शहर में दिवाली पूजा का क्या मुहूर्त है...

Diwali 2025 Puja Vidhi: आज दिवाली पर कैसे करें गणेश-लक्ष्मी की पूजा, जानें सबसे सरल विधि

दिल्ली में दिवाली का मुहूर्त

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त : शाम 7:08 से 8:18 बजे तक

अवधि - 1 घंटा 11 मिनट

नोएडा में दिवाली पूजा का मुहूर्त

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त : 7:07 बजे से शाम 8:18 बजे तक

अवधि : 1 घंटा 10 मिनट

लखनऊ में दिवाली पूजा का मुहूर्त

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त : शाम 6:56 से रात 8:04 बजे तक

अवधि: 1 घंटा 8 मिनट

भोपाल में दिवाली पूजा कब होगी

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त: शाम 7:16 बजे से 8:20 बजे

अवधि : 1 घंटा 4 मिनट

पटना में दिवाली पूजा शुभ मुहूर्त

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त : शाम 5:17 बजे से 5:54 बजे तक

अवधि : 37 मिनट

किस शहर में कब लक्ष्मी पूजा मुहूर्त

पुणे : रात 7:38 से शाम 8:37 बजे तक

चेन्नई : रात 7:20 बजे से 8:14 बजे रात तक

जयपुर: 7:17 बजे से रात 8:25 बजे तक

हैदराबाद: शाम 7:21 बजे से 8:19 बजे रात तक

गुरुग्राम: शाम 7:09 बजे से रात 8:19 बजे तक

चंडीगढ़: 7:06 बजे से रात 8:19 बजे तक

कोलकाता: शाम 5:06 बजे से रात 5:54 बजे तक

मुंबई: 7:41 बजे से रात 8:41 बजे तक

बेंगलुरु: रात 7:31 बजे से रात 8:25 बजे तक

अहमदाबाद: रात 7:36 बजे से रात 8:40 बजे तक

नोएडा: रात 7:07 बजे से रात 8:18 बजे तक