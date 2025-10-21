विज्ञापन
Diwali Muhurat Trading 2025 Updates: अगर आप इस निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, तो मुहूर्त ट्रेडिंग आपके लिए शानदार मौका हो सकता है. इस दिन कई निवेशक शेयर खरीदने को शुभ मानते हैं और छोटे-बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं.

Muhurat Trading Today: शेयर बाजार में रौनक, सेंसेक्स 250 अंक चढ़ा, अदाणी ग्रुप के शेयरों में भी उछाल
Muhurat Trading on October 21, 2025: मुहूर्त ट्रेडिंग एक पारंपरिक ट्रेडिंग सेशन होता है, जो निवेशकों के लिए शुभ माना जाता है.
नई दिल्ली:

Stock market Today on October 21 : दिवाली 2025 के मौके पर आज मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत शेयर बाजार के लिए शुभ रही. बीएसई (Sensex) और एनएसई (Nifty) दोनों प्रमुख इंडेक्स शुरुआती कारोबार में हरे निशान पर खुले. सेंसेक्स में करीब 246 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यह 84,609 के स्तर तक पहुंच गया. वहीं, निफ्टी भी 73 अंक चढ़कर 25,917 पर ट्रेड करता दिखा. यह उत्साह भरा माहौल इस खास दिन की ट्रेडिंग को और भी खास बना रहा है.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में भी दिखी मजबूती

मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान अदाणी ग्रुप के कई शेयरों में तेजी देखने को मिली. बाजार के सकारात्मक रुख और निवेशकों की दिलचस्पी के चलते ग्रुप के स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया.

शेयर बाजार में आज मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान लगभग सभी सेक्टर्स में तेजी देखने को मिल रही है. मीडिया, पावर और हेल्थकेयर सेक्टर 0.5% की बढ़त के साथ हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं.

अदाणी पोर्ट्स निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल

निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज इंफोसिस, टेक महिंद्रा, डॉ रेड्डीज लैब्स, टाटा मोटर्स और अदाणी पोर्ट्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जो अच्छी तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं.वहीं कुछ कंपनियों में गिरावट भी देखने को मिली है. आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट्स उन चुनिंदा शेयरों में हैं जो आज नुकसान में हैं.

बीएसई मिडकैप इंडेक्स 0.3% की बढ़त के साथ ऊपर है, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स 0.8% चढ़ गया है, जिससे यह साफ है कि मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है.

इससे पहले सोमवार को भी बाजार में चौथे दिन तेजी बनी रही थी, जब सेंसेक्स 411.18 अंक बढ़कर 84,363.37 पर बंद हुआ था और निफ्टी 133.30 अंकों की तेजी के साथ 25,843.15 पर बंद हुआ था.

मुहूर्त ट्रेडिंग का महत्व

मुहूर्त ट्रेडिंग आज यानी मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक होगी. यह एक खास ट्रेडिंग सेशन होता है, जो दिवाली के दिन हर साल सिर्फ एक घंटे के लिए आयोजित किया जाता है.यह ट्रेडिंग सेशन संवत 2082 की शुरुआत का प्रतीक होता है और इसे धार्मिक रूप से शुभ समय माना जाता है. इस दिन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स लक्ष्मी पूजन के साथ नए वित्तीय साल की शुरुआत करते हैं.

सभी प्रमुख एक्सचेंजों पर होगा ट्रेडिंग

आज के दिन भारत के सभी बड़े एक्सचेंज बीएसई, एनएसई, एमसीएक्स और एनसीडीईएक्स मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुले रहेंगे.हालांकि, गिफ्ट निफ्टी आज बंद रहेगा क्योंकि यह सामान्य बाजार अवकाश के अंतर्गत आता है.

मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन  को निवेशक नए निवेश के शुभ शुरुआत के तौर पर देखते हैं. दिवाली के इस शुभ अवसर पर बाजार ने हरे निशान के साथ शुरुआत कर निवेशकों को उम्मीद की नई किरण दिखाई है. मुहूर्त ट्रेडिंग का यह सेशन न सिर्फ ट्रेडिंग का मौका है, बल्कि आस्था, परंपरा और निवेश का संगम भी है.

अगर आप आज ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं, तो 1:45 बजे से पहले अपनी रणनीति तय कर लें क्योंकि ये सिर्फ एक घंटे का सेशन होता है. मुहूर्त ट्रेडिंग एक शुभ शुरुआत के साथ अपनी निवेश यात्रा शुरू करने का एक शानदार मौका हो सकता है.

