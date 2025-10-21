मुहूर्त ट्रेडिंग में निवेशकों की बल्ले-बल्ले: सेंसेक्स-निफ्टी हरे निशान में बंद, इन शेयरों ने कराई तगड़ी कमाई

दिवाली के मौके पर हुई खास मुहूर्त ट्रेडिंग में इस बार भारतीय शेयर बाजार ने हरे निशान में मजबूत शुरुआत की. मंगलवार को हुए इस एक घंटे के सत्र में बाजार में मिली-जुली हलचल जरूर रही, लेकिन अंत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही तेजी के साथ बंद हुए.

नए हिंदू नववर्ष संवत 2082 की शुरुआत के मौके पर हुई इस ट्रेडिंग को निवेश के लिए बेहद शुभ माना जाता है. निवेशकों और ट्रेडर्स ने पूरे जोश के साथ इस मौके पर हिस्सा लिया, और मेटल - फार्मा जैसे सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली.

कैसे रहा बाजार का हाल?

मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 62.97 अंक की तेजी के साथ 84,426.34 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी ने 25.45 अंक की बढ़त के साथ 25,868.60 का स्तर छुआ. दिन की शुरुआत भी पॉजिटिव रही जहां सेंसेक्स ने 84,484.67 पर ओपनिंग की और 84,665.44 का ऊपरी स्तर छुआ.

निफ्टी ने दिन का आगाज 25,901.20 पर किया और 25,934.35 का हाई टच किया.

किस सेक्टर में दिखी खरीदारी?

मुहूर्त ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल और फार्मा सेक्टर्स में देखी गई. निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.40% और निफ्टी फार्मा 0.34% की बढ़त के साथ बंद हुए. इसके अलावा ऑटो, हेल्थकेयर, FMCG और IT सेक्टर्स भी हरे निशान में बंद हुए.

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों ने लार्जकैप के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया.

निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स 0.22% की बढ़त के साथ 21,972 पर बंद हुआ.

निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.52% चढ़कर 18,300 पर बंद हुआ.

इन कंपनियों के शेयरों ने दिया तगड़ा मुनाफा

मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, एमएंडएम, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, अदाणी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, एलएंडटी, बीईएल, एसबीआई, टेक महिंद्रा, सन फार्मा और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियों के शेयरों में मजबूती देखी गई.

किन स्टॉक्स में आई गिरावट?

कुछ दिग्गज शेयरों में गिरावट भी देखी गई. कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, ट्रेंट, टीसीएस, टाइटन, एशियन पेंट्स और ईटरनल (जोमैटो) के शेयर लाल निशान में बंद हुए.

क्यों होती है मुहूर्त ट्रेडिंग?

हर साल दिवाली के दिन एक घंटे का स्पेशल ट्रेडिंग सत्र आयोजित किया जाता है जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहा जाता है. यह सत्र हिंदू नववर्ष की शुरुआत के मौके पर होता है और इसे बेहद शुभ माना जाता है. इस परंपरा की शुरुआत 1957 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने की थी.

आमतौर पर यह सत्र दिवाली की शाम को होता है, लेकिन इस साल 2025 में यह दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक रखा गया था.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि संवत 2082 की शुरुआत में बाजार का पॉजिटिव रहना एक अच्छा संकेत है. यह दर्शाता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय बाजार स्थिर और निवेशकों के भरोसे के साथ आगे बढ़ रहा है.