Happy Diwali Wishes LIVE: आज सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को पूरे देश में दिवाली का पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. यह दिन अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. हिंदू धर्म में दिवाली का बहुत खास महत्व है. मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और पूरे नगर ने दीपों से उनका स्वागत किया था. तभी से हर साल इस दिन दीप जलाने और खुशियां मनाने की परंपरा चली आ रही है. लोग इस दिन अपने घरों की साफ-सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. बच्चे पटाखे जलाते हैं, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं और तस्वीरों का दौर चलता रहता है. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए दिवाली 2025 के खास शुभकामना संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपने दोस्तों और परिवार को भेजकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

Happy Diwali Wishes In Hindi: इन संदेशों के साथ अपनों को भेजें दिवाली 2025 की शुभकामनाएं