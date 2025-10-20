Happy Diwali Wishes LIVE: आज सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को पूरे देश में दिवाली का पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. यह दिन अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. हिंदू धर्म में दिवाली का बहुत खास महत्व है. मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और पूरे नगर ने दीपों से उनका स्वागत किया था. तभी से हर साल इस दिन दीप जलाने और खुशियां मनाने की परंपरा चली आ रही है. लोग इस दिन अपने घरों की साफ-सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. बच्चे पटाखे जलाते हैं, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं और तस्वीरों का दौर चलता रहता है. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए दिवाली 2025 के खास शुभकामना संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपने दोस्तों और परिवार को भेजकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-
Happy Diwali Wishes In Hindi: इन संदेशों के साथ अपनों को भेजें दिवाली 2025 की शुभकामनाएं
दीपों की रोशनी से भर जाए घर-आंगन,
खुशियों की बहार से खुश हो जाए आपका मन.
हैप्पी दिवाली
Happy Diwali: दिवाली 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं
मां लक्ष्मी का हाथ हो,
सरस्वती का साथ हो,
गणेश का निवास हो,
और मां दुर्गा के आशीर्वाद से,
आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो.
हैप्पी दिवाली
दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,
सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार,
जीवन में आएं खुशियां अपार,
शुभकामना करो हमारी ये स्वीकार.
आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
Happy Diwali Images: दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
Happy Diwali: हैप्पी दिवाली 2025
आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
Happy Diwali 2025 Wishes in Hindi: दिवाली की शुभकामनाएं
नव दीप जले,
नव फूल खिलें,
नित नई बहार मिले,
दिवली के पावन अवसर पर आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले.
दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
Happy Diwali Wishes in Hindi: दिवाली 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं
दीयों की बाती से जगमगा उठा सारा संसार,
आपके जीवन में बनी रहें खुशियों की बहार,
आप यूं ही मुस्कुराते रहें और दिवाली मनाएं हर दिन हर साल.
दिवाली 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं