Special Trains: रेलवे ने 8 दिसंबर के लिए चलाई ये स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरी लिस्ट

इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल होने और देरी से चलने के कारण यात्रियों को पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशानी हो रही है. कई लोग एयरपोर्ट पर घंटो फंसे रह गए तो कई यात्रियों को अचानक अपना ट्रैवल प्लान बदलना पड़ा. ऐसे समय में भारतीय रेलवे ने बढ़कर यात्रियों को बड़ी राहत दी है. रेलवे ने घोषणा की है कि 8 दिसम्बर को कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, ताकि जिन लोगों की फ्लाइट कैंसिल हुई है, वे बिना परेशानी अपने सफर को पूरा कर सकें.

रेलवे ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए साफ कहा है कि “सुविधा भी, भरोसा भी! हर स्थिति में यात्रा हो सुगम.”

रेलवे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वह हर यात्री की सुगम यात्रा के लिए हमेशा तैयार है. सर्दियों में वैसे भी भीड़ बढ़ जाती है, और जब फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, तो यात्रा और मुश्किल हो जाती है. इसीलिए रेलवे ने तुरंत बड़ा कदम उठाते हुए 8 दिसम्बर को स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया, ताकि लोगों को समय पर अल्टरनेटिव ट्रैवल ऑप्शन मिल सके.रेलवे ने लंबी दूरी वाली कई स्पेशल ट्रेनें चलाईं, ताकि लोग आसानी से अपने शहरों तक पहुंच सकें.

यानी मुश्किल समय में रेलवे एक बार फिर सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आया है.ये स्पेशन ट्रेनों उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई या उनका अचानक कहीं जाने का प्लान बना है.

8 दिसम्बर की स्पेशल ट्रेनों की पूरी लिस्ट

रेलवे ने 8 दिसम्बर को चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी की है. यह ट्रेनें उन सभी रूटों पर चलाई गई हैं, जहां यात्रियों की सबसे ज्यादा भीड़ है.यहां देखें 8 दिसम्बर 2025 को चलाई गई स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट...

ट्रेन संख्या कहां से कहां तक 04459 हावड़ा से नई दिल्ली 09498 दिल्ली से साबरमती 09004 शुकूर बस्ती से शहीद कप्तान तुषार महाजन (उदयपुर) 08761 हजरत निजामुद्दीन से दुर्ग 02309 राजेंद्रनगर टर्मिनल से आनंद बिहार टर्मिनल 02396 आनंद बिहार टर्मिनल से पटना 06501 नई दिल्ली से दरभंगा 06148 एरणाकुलम से एरणाकुलम 06023 पुराची तलैवर डॉ एम जी रामचंद्रन सेंट्रल से कोयंबटूर 06011 ताम्बरम से नागरकोइविल 06107 चेन्नै एषुंबूर से तिरुवनंतपुरम 05592 आनंद बिहार टर्मिनल से गोरखपुर 02560 आनंद बिहार टर्मिनल से बनारस 06257 केएसआर बेंगलुरू से पुरट्ची तलैवर डॉ एम जी रामचंद्रन सेंट्रल 06258 पुराची तलैवर डॉ एम जी रामचंद्रन सेंट्रल से केएसआर बेंगलुरू 01462 पुणे से बेंगलुरू कैेट 01749 शालीमार से चर्लपल्ली 02869 छत्रपति शिवाजी महराज टर्मिनल से हावड़ा 03010 नई दिल्ली से हावड़ा 09730 बांद्रा टर्मिनल से दुर्गापुर 04726 खडकी से हिसार 01014 मडगांव से लोकमान्य तिलक टर्मिनल

यात्रियों को इससे क्या फायदा होगा?

इन स्पेशन ट्रेनों से यात्रियों को कई फायदे मिलेंगे. यह कदम हजारों यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है.जैसे:

फ्लाइट कैंसिल होने पर तुरंत यात्रा का ऑप्शन मिल जाएगा

किराया कम पड़ेगा

लंबी दूरी की यात्रा आसानी से हो सकेगी

त्योहार और जरूरी काम पर जाने वाले लोग समय पर पहुंच पाएंगे

सर्दियों की भीड़ में रेलवे का फैसला

दिसंबर में हर साल यात्रा की भीड़ बढ़ जाती है. इस बार फ्लाइट्स कैंसिल होने से भीड़ और बढ़ गई थी. रेलवे ने समय रहते यह फैसला लेकर यात्रियों की परेशानी काफी कम कर दी है.

