Special Trains: रेलवे ने 8 दिसंबर के लिए चलाई ये स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरी लिस्ट

इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल होने और देरी से चलने के कारण यात्रियों को पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशानी हो रही है. कई लोग एयरपोर्ट पर घंटो फंसे रह गए तो कई यात्रियों को अचानक अपना ट्रैवल प्लान बदलना पड़ा. ऐसे समय में भारतीय रेलवे ने बढ़कर यात्रियों को बड़ी राहत दी है. रेलवे ने घोषणा की है कि 8 दिसम्बर को कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, ताकि जिन लोगों की फ्लाइट कैंसिल हुई है, वे बिना परेशानी अपने सफर को पूरा कर सकें.
रेलवे ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए साफ कहा है कि “सुविधा भी, भरोसा भी! हर स्थिति में यात्रा हो सुगम.”
रेलवे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वह हर यात्री की सुगम यात्रा के लिए हमेशा तैयार है. सर्दियों में वैसे भी भीड़ बढ़ जाती है, और जब फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, तो यात्रा और मुश्किल हो जाती है. इसीलिए रेलवे ने तुरंत बड़ा कदम उठाते हुए 8 दिसम्बर को स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया, ताकि लोगों को समय पर अल्टरनेटिव ट्रैवल ऑप्शन मिल सके.रेलवे ने लंबी दूरी वाली कई स्पेशल ट्रेनें चलाईं, ताकि लोग आसानी से अपने शहरों तक पहुंच सकें.
यानी मुश्किल समय में रेलवे एक बार फिर सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आया है.ये स्पेशन ट्रेनों उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई या उनका अचानक कहीं जाने का प्लान बना है.
8 दिसम्बर की स्पेशल ट्रेनों की पूरी लिस्ट
रेलवे ने 8 दिसम्बर को चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी की है. यह ट्रेनें उन सभी रूटों पर चलाई गई हैं, जहां यात्रियों की सबसे ज्यादा भीड़ है.यहां देखें 8 दिसम्बर 2025 को चलाई गई स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट...
|ट्रेन संख्या
|कहां से कहां तक
|04459
|हावड़ा से नई दिल्ली
|09498
|दिल्ली से साबरमती
|09004
|शुकूर बस्ती से शहीद कप्तान तुषार महाजन (उदयपुर)
|08761
|हजरत निजामुद्दीन से दुर्ग
|02309
|राजेंद्रनगर टर्मिनल से आनंद बिहार टर्मिनल
|02396
|आनंद बिहार टर्मिनल से पटना
|06501
|नई दिल्ली से दरभंगा
|06148
|एरणाकुलम से एरणाकुलम
|06023
|पुराची तलैवर डॉ एम जी रामचंद्रन सेंट्रल से कोयंबटूर
|06011
|ताम्बरम से नागरकोइविल
|06107
|चेन्नै एषुंबूर से तिरुवनंतपुरम
|05592
|आनंद बिहार टर्मिनल से गोरखपुर
|02560
|आनंद बिहार टर्मिनल से बनारस
|06257
|केएसआर बेंगलुरू से पुरट्ची तलैवर डॉ एम जी रामचंद्रन सेंट्रल
|06258
|पुराची तलैवर डॉ एम जी रामचंद्रन सेंट्रल से केएसआर बेंगलुरू
|01462
|पुणे से बेंगलुरू कैेट
|01749
|शालीमार से चर्लपल्ली
|02869
|छत्रपति शिवाजी महराज टर्मिनल से हावड़ा
|03010
|नई दिल्ली से हावड़ा
|09730
|बांद्रा टर्मिनल से दुर्गापुर
|04726
|खडकी से हिसार
|01014
|मडगांव से लोकमान्य तिलक टर्मिनल
यात्रियों को इससे क्या फायदा होगा?
इन स्पेशन ट्रेनों से यात्रियों को कई फायदे मिलेंगे. यह कदम हजारों यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है.जैसे:
- फ्लाइट कैंसिल होने पर तुरंत यात्रा का ऑप्शन मिल जाएगा
- किराया कम पड़ेगा
- लंबी दूरी की यात्रा आसानी से हो सकेगी
- त्योहार और जरूरी काम पर जाने वाले लोग समय पर पहुंच पाएंगे
सर्दियों की भीड़ में रेलवे का फैसला
दिसंबर में हर साल यात्रा की भीड़ बढ़ जाती है. इस बार फ्लाइट्स कैंसिल होने से भीड़ और बढ़ गई थी. रेलवे ने समय रहते यह फैसला लेकर यात्रियों की परेशानी काफी कम कर दी है.
