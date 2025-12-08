विज्ञापन
Special Trains: रेलवे ने 8 दिसंबर के लिए चलाई ये स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरी लिस्ट

Indian Railways Special Trains: दिसंबर में हर साल यात्रा की भीड़ बढ़ जाती है. इस बार फ्लाइट्स कैंसिल होने से भीड़ और बढ़ गई थी. रेलवे ने समय रहते यह फैसला लेकर यात्रियों की परेशानी काफी कम कर दी है.

Railway Special Trains List: रेलवे ने 8 दिसम्बर को चलने वाली  स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी की है. यह ट्रेनें उन सभी रूटों पर चलाई गई हैं, जहां यात्रियों की सबसे ज्यादा भीड़ है.
इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल होने और देरी से चलने के कारण यात्रियों को पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशानी हो रही है. कई लोग एयरपोर्ट पर घंटो फंसे रह गए तो कई यात्रियों को  अचानक अपना ट्रैवल प्लान बदलना पड़ा. ऐसे समय में भारतीय रेलवे ने बढ़कर  यात्रियों को बड़ी राहत दी है. रेलवे ने घोषणा की है कि 8 दिसम्बर को कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, ताकि जिन लोगों की फ्लाइट कैंसिल हुई है, वे बिना परेशानी अपने सफर को पूरा कर सकें.

रेलवे ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए  साफ कहा है कि “सुविधा भी, भरोसा भी! हर स्थिति में यात्रा हो सुगम.” 

रेलवे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वह हर यात्री की सुगम यात्रा के लिए हमेशा तैयार है. सर्दियों में वैसे भी भीड़ बढ़ जाती है, और जब फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, तो यात्रा और मुश्किल हो जाती है. इसीलिए रेलवे ने तुरंत बड़ा कदम उठाते हुए 8 दिसम्बर को  स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया, ताकि लोगों को समय पर अल्टरनेटिव ट्रैवल ऑप्शन मिल सके.रेलवे ने लंबी दूरी वाली कई स्पेशल ट्रेनें  चलाईं, ताकि लोग आसानी से अपने शहरों तक पहुंच सकें.

यानी मुश्किल समय में रेलवे एक बार फिर सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आया है.ये स्पेशन ट्रेनों उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई  या उनका अचानक कहीं जाने का प्लान बना है.

8 दिसम्बर की स्पेशल ट्रेनों की पूरी लिस्ट

रेलवे ने 8 दिसम्बर को चलने वाली  स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी की है. यह ट्रेनें उन सभी रूटों पर चलाई गई हैं, जहां यात्रियों की सबसे ज्यादा भीड़ है.यहां देखें 8 दिसम्बर 2025 को चलाई गई स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट...

ट्रेन संख्याकहां से कहां तक
04459हावड़ा से नई दिल्ली
09498दिल्ली से साबरमती
09004शुकूर बस्ती से शहीद कप्तान तुषार महाजन (उदयपुर)
08761हजरत निजामुद्दीन से दुर्ग
02309राजेंद्रनगर टर्मिनल से आनंद बिहार टर्मिनल
02396आनंद बिहार टर्मिनल से पटना
06501नई दिल्ली से दरभंगा
06148एरणाकुलम से एरणाकुलम
06023पुराची तलैवर डॉ एम जी रामचंद्रन सेंट्रल से कोयंबटूर
06011ताम्बरम से नागरकोइविल
06107चेन्नै एषुंबूर से तिरुवनंतपुरम
05592आनंद बिहार टर्मिनल से गोरखपुर
02560आनंद बिहार टर्मिनल से बनारस
06257केएसआर बेंगलुरू से पुरट्ची तलैवर डॉ एम जी रामचंद्रन सेंट्रल
06258पुराची तलैवर डॉ एम जी रामचंद्रन सेंट्रल से केएसआर बेंगलुरू
01462पुणे से बेंगलुरू कैेट
01749शालीमार से चर्लपल्ली
02869छत्रपति शिवाजी महराज टर्मिनल से हावड़ा
03010नई दिल्ली से हावड़ा
09730बांद्रा टर्मिनल से दुर्गापुर
04726खडकी से हिसार
01014मडगांव से लोकमान्य तिलक टर्मिनल

यात्रियों को इससे क्या फायदा होगा?

इन स्पेशन ट्रेनों से यात्रियों को कई फायदे मिलेंगे. यह कदम हजारों यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है.जैसे:

  • फ्लाइट कैंसिल होने पर तुरंत यात्रा का ऑप्शन मिल जाएगा
  • किराया कम पड़ेगा
  • लंबी दूरी की यात्रा आसानी से हो सकेगी
  • त्योहार और जरूरी काम पर जाने वाले लोग समय पर पहुंच पाएंगे

सर्दियों की भीड़ में रेलवे का फैसला

दिसंबर में हर साल यात्रा की भीड़ बढ़ जाती है. इस बार फ्लाइट्स कैंसिल होने से भीड़ और बढ़ गई थी. रेलवे ने समय रहते यह फैसला लेकर यात्रियों की परेशानी काफी कम कर दी है.
 

