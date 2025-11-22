विज्ञापन
Special Trains List: पटना, दिल्‍ली, सहरसा, पंजाब... रेलवे ने चलाई कई स्‍पेशल ट्रेनें, लिस्‍ट देख लीजिए 

Railways Special Trains: पटना और दिल्‍ली से आनंदपुर साहिब के बीच ट्रेनें चलाई जाएंगी. ये ट्रेनें 22 नवंबर से 25 नवंबर के बीच चलाई जा रही हैं.वहीं सहरसा से अमृतसर के बीच भी ट्रेन चला जाएगी.

ट्रेनों में भारी भीड़ और जरूरत को देखते हुए इंडियन रेलवे समय-समय पर स्‍पेशल ट्रेनें चलाता है. रेगुलर ट्रेनों में कई बार सीटें नहीं मिल पाने पर लोग परेशान न हों, इसलिए रेलवे ये सुविधा देता है. हालांकि स्‍पेशल ट्रेनों की टाइमिंग को लेकर सवाल उठते रहे हैं, बावजूद इसके रेगुलर ट्रेनों में भीड़ के बीच रेलयात्रियों के लिए स्‍पेशल ट्रेनें एक सुविधाजनक विकल्‍प साबित होती हैं. अब एक बार फिर से रेलवे ने कुछ स्‍पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है. दरअसल, सिखों के नौवें गुरु श्रीगुरु तेग बहादुर और हिंद दी चादर की पावन शहादत को नमन करने के लिए रेलवे स्‍पेशल ट्रेनें चला रहा है.

इसकी जानकारी दी, रेल और खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग राज्‍य मंत्री रवनीत सिंह ने. उन्होंने बताया कि पटना और दिल्‍ली से आनंदपुर साहिब के बीच ट्रेनें चलाई जाएंगी. ये ट्रेनें 22 नवंबर से 25 नवंबर के बीच चलाई जा रही हैं. ट्रेनों की डिटेल नीचे दी जा रही है. 

पटना साहिब-आनंदपुर साहिब स्‍पेशल ट्रेन  

बिहार के पटना साहिब से आनंदपुर साहिब के बीच 22 कोच वाली विशेष ट्रेन चलाई जाएगी. ये ट्रेन 23 नवंबर को सुबह 6:40 बजे पटना से खुलेगी और अगले दिन यानी 24 नवंबर को सुबह 4:15 बजे आनंदपुर साहिब पहुंचेगी. वापसी में ये ट्रेन 25 नवंबर को 9:00 बजे आनंदपुर साहिब से खुलेगी और उसी दिन रात को 11:30 बजे पुरानी दिल्ली पहुंचेगी. रास्‍ते में लखनऊ, मुरादाबाद और अंबाला स्‍टेशनों पर रुकेंगी. इस ट्रेन में सेकेंड क्‍लास स्‍लीपर, एसी थ्री टियर और जेनरल श्रेणी की बोगियां लगी होंगी. 

पुरानी दिल्ली-आनंदपुर साहिब स्‍पेशल ट्रेन

राष्‍ट्रीय राजधानी के पुरानी दिल्‍ली स्‍टेशन से आनंदपुर साहिब के बीच 22, 23, 24 और 25 नवंबर को स्‍पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. इस ट्रेन में 17 कोच होंगे और सारे कोच एयर कंडीशन्‍ड होंगे. ये ट्रेन हर दिन सुबह 7 बजे पुरानी दिल्‍ली से खुलेगी और दोपहर 1:45 बजे आनंदपुर साहिब पहुंचेगी. वापसी में ये ट्रेन रात 8:30 बजे आनंदपुर साहिब से खुलेगी और सुबह 3:15 बजे दिल्ली पहुंचेगी. रास्‍ते में ट्रेन सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सरहिंद और न्यू मोरिंडा स्टेशनों पर रुकेगी.  

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह ने कहा कि ये विशेष ट्रेनें श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और सुलभ बनाने के भारतीय रेल के दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं. गुरु तेग बहादुर जी की शहादत सत्य, न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का अमर संदेश है. भारतीय रेल इस पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा को सहज, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए संकल्पित है.  

सहरसा से अमृतसर के लिए स्पेशल ट्रेन  

यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए सहरसा से अमृतसर के बीच 23 नवंबर को स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है. ट्रेन संख्‍या 04667 सहरसा-अमृतसर स्पेशल 23 नवंबर को सुबह 7:30 बजे खुलकर 8.33 बजे मानसी, 8:50 बजे खगड़िया, 9:23 बजे बेगुसराय, 10:00 बजे बरौनी, 10:32 बजे बछवारा, 12:05 बजे हाजीपुर, 12:28 बजे सोनपुर रुकते हुए अंबाला कैंट, जलंधर सिटी के रास्‍ते अगले दिन शाम 5 बजे अमृतसर पहुंचेगी. बीच में ये ट्रेन वाराणसी, रायबरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर में भी रुकेगी. इस ट्रेन में 3AC के 2 कोच, शयनयान श्रेणी के 8 कोच और 6 जेनरल डिब्‍बे होंगे. रेलवे ने बताया है कि ये ट्रेन बड़ी संख्‍या में लोगों के लिए सुविधाजनक साबित होगी. 

