दिवाली में रिकॉर्ड कारोबार, त्योहारी सीजन में बिक्री पांच साल में 4 गुना से ज्यादा बढ़ने का अनुमान

भारत के इतिहास में इस बार दिवाली सीजन के दौरान सबसे ज्यादा कारोबार हुआ है. सोमवार को देश में व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक दिवाली सीजन 2025 के दौरान देशभर में देशभर के बाजारों में खचाखच भीड़ रही, ग्राहक देखकर और परखकर खरीदारी करने की पुरानी टच एंड फील परंपरा में लौट आए.

सोमवार को कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने एनडीटीवी से कहा, देश के 35 शहरों के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स से जो आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक इस साल 5.4 लाख करोड़ रुपये के आसपास व्यापार त्योहारी सीजन में होने की उम्मीद है. पिछले चार वर्षों में दिवाली बिक्री में निरंतर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. 2021 में 1.25 लाख करोड़, 2022 में 2.50 लाख करोड़, 2023 में 3.75 लाख करोड़ रुपये और 2024 में 4.25 लाख करोड़ रुपये. व्यापारियों संगठनों के मुताबिक ये स्वदेशी की भावना को और उपभोक्ताओं के मेड इन इंडिया उत्पादों की ओर स्पष्ट रुझान को दर्शाता है.

इस बार धनतेरस के दौरान सोने-चांदी के गहनों, सिक्कों एवं अन्य वस्तुओं का कारोबार 60,000 करोड रुपए से ज्यादा का हुआ. CAIT की रिपोर्ट के मुताबिक, सोना–चांदी के रिकॉर्ड ऊंचे दामों के चलते मध्यम और उच्च वर्ग के ग्राहक निवेश के रूप में अब ठोस सिक्कों को अधिक प्राथमिकता दिया। वहीं, ज्वैलरी की मांग में कमी भी दर्ज की गय.। विवाह सीजन के खरीदार भी अब भारी आभूषणों की जगह हल्के गहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं.

पिछले वर्ष दीपावली के दौरान सोने का भाव लगभग 80,000 प्रति 10 ग्राम था, जो इस वर्ष बढ़कर 1,30,000 प्रति 10 ग्राम को पार कर गया है, यानी करीब 60% की वृद्धि. इसी प्रकार चांदी की कीमतें 2024 में 98,000 रुपये प्रति किलोग्राम थीं, जो धनतेरस के मौके पर 1,80,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गईं, यानी लगभग 55% की बढ़ोतरी. इन बढ़ी कीमतों के चलते निवेशक बड़ी संख्या में सर्राफा बाजार की ओर आकर्षित हुए हैं.आने वाले दिनों में गोवर्धन पूजा, भाई दूज छठ, तुलसी विवाह जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार है.

CAIT महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने एनडीटीवी से बातचीत में दावा किया कि इस साल त्योहारी सीजन के दौरान देशभर में 6 लाख करोड़ से ज्यादा के कारोबार होने की उम्मीद है. खंडेलवाल ने कहा, हमारा आंकलन है कि गोवर्धन पूजा, भाई दूज छठ, तुलसी विवाह तक इन चार त्योहारों के दौरान 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक व्यापार होगा. इस साल त्योहारी सीजन के दौरान देशभर में 6 लाख करोड़ से ज्यादा के कारोबार होने की उम्मीद है.