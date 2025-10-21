त्योहारी सीजन में तगड़ा कारोबार , इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स सामानों की बिक्री 10 हजार करोड़ के पार

इस बार त्योहारी सीजन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सामानों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है. देश के सबसे बड़े व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) द्वारा देशभर के 35 महत्वपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों से इकट्ठा किए गए आकड़ों के मुताबिक, अब तक देशभर में 10,000 करोड़ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सामानों का कारोबार हो चुका है. इलेक्ट्रॉनिक सामानों में सबसे ज़्यादा बिक्री मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन और एयर कंडीशनरों की हुई है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक पिछले साल के नवरात्र के मुकाबले इस साल नवरात्र के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की 20-25% तक अधिक सेल हुई है. सभी प्रमुख खुदरा श्रृंखलाओं ने टेलीविजन और वॉशिंग मशीन से लेकर स्मार्टफोन और एयर कंडिशनर तक, सभी सेगमेंट में अभूतपूर्व मांग दर्ज की है. विशेष रूप से, 85 इंच के टेलीविजन पूरी तरह बिक गए, और कई परिवारों ने अपने उपकरणों को नए मॉडल में अपग्रेड किया, जो उपभोक्ताओं के बढ़ते भरोसे और खरीदने की शक्ति को दिखता करता है.

युवाओं ने भी बड़ी संख्या में स्मार्ट फोन बदले। वैष्णव के मुताबिक, अमेरिका को स्मार्ट फोन का निर्यात भी बढ़ गया है. त्योहारी सीजन के दौरान इस बम्पर सेल से पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बूस्ट मिला है जिसमें पिछले कुछ साल में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के मुताबिक, "मेक इन इंडिया" और आत्मनिर्भर भारत जैसे पहलों की वजह से भारत तेज़ी से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के तौर पर उभर रहा है.

त्योहारी सीजन के दौरान मांग में बढ़ोतरी का सीधा असर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में दोहरे अंकों की बढ़ोतरी में दिखा है, जिससे देश भर में 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में एक, अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात में अपने पड़ोसी देश को पीछे छोड़ दिया है। एक प्रमुख वैश्विक कंपनी अब अपने कुल उत्पादन का 20% भारत में निर्माण करती है, जो देश के एक पसंदीदा वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के तौर पर उभरने को दिखाता है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में उत्पादन वित्त वर्ष 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपये से लगभग छह गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 11.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया. मोबाइल फोन का उत्पादन वित्त वर्ष 2014-15 में 18,000 करोड़ रुपये से 28 गुना बढकर वित्त वर्ष 2024-25 में 5.45 लाख करोड़ रुपये हो गया है. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है.

भारत का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उद्योग तेज़ी से बढा है - 2014 में केवल 2 इकाइयों से बढकर आज 300 से ज़्यादा इकाइयों तक पहुंच गया है. वित्त वर्ष 2014-15 में निर्यात 1,500 करोड़ रुपये से 127 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये हो गया. वित्त वर्ष 2025-26 के पहले पांच महीने में ही स्मार्ट फ़ोन का निर्यात एक लाख करोड़ तक पहुँच गया जो पिछले वर्ष के इस अवधी के दौरान हुए एक्सपोर्ट मुकाबले में 55% ज़्यादा है.