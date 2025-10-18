Dhanteras 2025 LIVE: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को शनिवार को धनतेरस की शुभकामनाएं दीं. यह त्योहार दिवाली के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है. मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘देश के मेरे सभी परिवारजन को धनतेरस की अनेकानेक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं हर किसी के सुख, सौभाग्य और आरोग्य की कामना करता हूं. भगवान धन्वंतरि सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दें,''
धन्वंतरि त्रयोदशी को आमतौर पर धनतेरस के रूप में जाना जाता है. यह दिवाली के त्योहार की शुरुआत माना जाता है और हिंदू कैलेंडर के अश्विन माह के कृष्ण पक्ष (चंद्रमा का क्षीण काल) के 13वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है. धनतेरस को हिंदू कैलेंडर में सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं से लेकर बर्तनों जैसी वस्तुओं की खरीदारी के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है.
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि शनिवार, 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 बजे तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी. इस दिन धनतेरस, यम दीपम और शनि त्रयोदशी का विशेष संयोग बन रहा है. दरअसल ये पर्व त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में मनाया जाता है, जो सूर्यास्त के बाद लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है. इस समय स्थिर लग्न, खासकर वृषभ लग्न, में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से विराजमान होती हैं. धनतेरस पर शाम को 13 दीपक जलाकर भगवान कुबेर की पूजा करें. पूजा के दौरान मंत्र "यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन-धान्य अधिपतये धन-धान्य समृद्धि मे देहि दापय स्वाहा" का जाप करें.
Dhanteras 2025: उज्जैन: धनतेरस पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार
धनतेरस के पवित्र अवसर पर शनिवार को विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा. बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए सुबह 4 बजे ही मंदिर के पट खुलवा दिए. इस दौरान मंदिर परिसर 'जय श्री महाकाल' के जयघोष से गूंज उठा. भस्म आरती के समय पुजारियों ने भगवान महाकाल का दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक किया. इसके बाद बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया. आज के श्रृंगार में खास बात यह थी कि भगवान को भांग से सजाया गया. उनके मस्तक पर चंद्रमा और बेलपत्र धारण कराए गए। साथ ही नया मुकुट, रुद्राक्ष और मुंड माला पहनाकर उन्हें और भी आकर्षक रूप दिया गया.
धनतेरस पर बाजार जा रहे हैं तो आज ही खरीद लें दीपोत्सव से लेकर भाई दूज तक की पूजा सामग्री, यह रही पूरी लिस्ट
Diwali 2025: आज यानी 18 अक्टूबर पूरे देश में धनतेरस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. इसी पर्व के साथ दीपोत्सव यानी दिवाली का त्योहार शुरू हो जाते हैं. इस पावन त्योहार पर खरीदारी करने का विशेष महत्व होता है. इसके चलते बाजारों में भी काफी रौनक देखने को मिलती है. अगर आप भी धनतेरस की शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आज ही दीपोत्सव से जुड़ी सभी जरूरी चीजों की खरीददारी कर लें. इससे आपको त्योहार पर ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. आज हम आपको दिवाली से लेकर भैयादूज तक की पूजा की जरूरी सामग्री की लिस्ट बनाकर देने जा रहे हैं. इससे आपका समय भी बचेगा और आपकी शॉपिंग भी अच्छे से हो जाएगी.
Dhanteras 2025 LIVE UPDATES: ब्रह्मा जी के पुष्प कमल गिरने से बना पुष्कर ब्रह्मा मंदिर, धनतेरस के दिन भगवान कुबेर देते हैं दर्शन
शनिवार को देशभर में धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। आज के दिन भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा होती है. धनतेरस को धन और स्वास्थ्य दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है. देशभर में कई ऐसे मंदिर हैं, जो धन के देवता कुबेर को समर्पित हैं, लेकिन पुष्कर में भगवान कुबेर का ऐसा मंदिर है, जो साल भर में सिर्फ एक बार खुलता है.
राजस्थान का पुष्कर ब्रह्मा मंदिर सिर्फ भगवान ब्रह्मा को नहीं, बल्कि भगवान कुबेर को भी समर्पित है. देश के अलग-अलग राज्यों में भगवान कुबेर के मंदिर हैं, लेकिन पुष्कर में भगवान कुबेर ब्रह्मा जी के साथ विराजमान हैं. ज्यादातर मंदिरों में भगवान कुबेर को भगवान शिव के साथ देखा गया है, जो सुख और संपत्ति दोनों का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन पुष्कर ब्रह्मा मंदिर अलग है.
खास बात ये है कि मंदिर साल भर खुला रहता है, लेकिन भगवान कुबेर साल में एक दिन धनतेरस के मौके पर ही दर्शन देते हैं और उनके दर्शन के लिए भक्त दूर-दूर से आते हैं. माना जाता है कि भगवान कुबेर पैसे से जुड़ी हर समस्या का निदान करते हैं और भगवान ब्रह्मा जीवन में आए उतार-चढ़ाव को कम करते हैं. इन्हीं मान्यताओं की वजह से धनतेरस के दिन मंदिर में खास भीड़ देखी जाती है.
Dhanteras Gold Rate: धनतेरस आज, जानें क्या है सोने का भाव
Dhanteras Gold Rate: धनतेरस आज है और आज के दिन सोना-चांदी की खरीद को शुभ माना जाता है. लेकिन धनतेरस पर सोने का भाव आसमान छू रहा है. दिल्ली, यूपी से लेकर मुंबई तक सोना रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है. धनतेरस पर 12 बजे नए भाव खुलने से पहले सोना 3200 रुपये उछाल के साथ रिकॉर्ड 1 लाख 34 हजार 800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार,सर्राफा बाजार और खुदरा विक्रेताओं की मजबूत त्योहारी खरीद की वजह से दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव लगातार बढ़ रहा है. चांदी की कीमत में 7 हजार रुपये की गिरावट आई.
मोदी ने देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दीं
भारत में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. इसके साथ ही, उन्होंने देशवासियों के लिए सुख-समृद्धि की कामना की और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं देते हुए भगवान धन्वंतरि से सभी के लिए आशीर्वाद मांगा.
सीएम योगी ने दीं धनतेरस की शुभकामनाएं
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई प्रमुख नेताओं ने शनिवार को धनतेरस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘आप सभी को पावन पर्व धनतेरस की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं!’’ उन्होंने कहा, ‘‘मां लक्ष्मी की असीम कृपा से आपके घर-आंगन में सुख-समृद्धि, सौभाग्य एवं खुशियों का निरंतर प्रवाह बना रहे, यही प्रार्थना है.’’
योगी ने एक अन्य पोस्ट साझा कर प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि की जयंती की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं.
Happy Dhanteras 2025 Wishes: इस धनतेरस पर अपनों को भेजें शुभकामनाएं
धनतेरस का त्योहार खुशियों, समृद्धि और शुभ शुरुआत का प्रतीक है. हर साल दिवाली से दो दिन पहले मनाया जाने वाला यह पर्व इस बार आज यानी 18 अक्टूबर 2025, शनिवार को मनाया जा रहा है. मान्यता है कि इस दिन घर में नया सामान, खासकर सोना-चांदी, बर्तन या वाहन खरीदना बहुत शुभ होता है. ऐसा करने से साल भर लक्ष्मी मां की कृपा बनी रहती है और घर में सुख-समृद्धि आती है. धनतेरस के दिन लोग भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं. इसके साथ ही लोग एक-दूसरे को ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए धनतेरस के खास शुभकामना संदेश लेकर आए हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-
Dhanteras: यम का दीया कब जलाते हैं
Dhanteras Yam Ka Diya Kab Jalate Hai: धनतेरस के दिन 13 दीयों में से एक दीया मृत्यु के देवता कहलाने वाले यमदेव के लिए विशेष रूप से जलाया जाता है. यम का दीया शुभ मुहूर्त में घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाया जाता है. यम के लिए चार बाती वाला चौमुखा दीया जलाना चाहिए. यम के दीये को जलाने के लिए सरसों के तेल का प्रयोग करें.
Gold on Dhanteras: 1.5 लाख रुपये तक जाएगा सोना, 3 फीसदी तक गिर गया भाव, क्या गोल्ड खरीदने का यही है सही मौका?
पिछले धनतेरस के बाद से सोने ने रुपये के संदर्भ में लगभग 63 फीसदी और डॉलर के संदर्भ में 53 फीसदी का रिटर्न दिया है. वेंचुरा सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2026 तक पीली धातु के 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की संभावना है. कमोडिटी एक्सपर्ट केडिया एडवायजरी के मुताबिक, 17 अक्टूबर को सोने का भाव करीब 3 फीसदी तक गिरा जो कि साल 2021 से एक दिन में सबसे बड़ा ड्रॉप है. एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,25,957 पर पहुंच गया. तो सवाल है कि क्या यही सोना लेने का सही समय है?
Dhanteras 2025 LIVE: धनतेरस पूजा मुहूर्त क्या है?
Dhanteras 2025 LIVE: धनतेरस की पूजा मुहूर्त शाम 7 बजकर 16 मिनट से शुरू होगा जो कि रात 9 बजकर 11 मिनट तक रहेगा.