धनतेरस के मौके पर इन मंदिरों में जरूर टेके मत्था, दूर-दूर से मन्नत लेकर पहुंचते हैं लोग, बना लें प्लान

5 Dhanvantari Temples: आज यानी 18 अक्टूबर को भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि को समर्पित धनतेरस का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है. इस खास मौके पर कुछ मंदिरों में दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है. आज हम आपको ऐसे कुछ मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां धनतेरस के अवसर पर बहुत की खास पूजा की जाती है. इसके अलावा यहां लोग बहुत दूर-दूर से अपनी मन्नतें लेकर भी पहुंचते हैं और उनकी झोली कभी खाली नहीं रहती. आप भी खरीदारी करने के साथ यहां जाने का प्लान बना सकते हैं.

धन्वंतरि आरोग्य पीठम मंदिर, तमिलनाडु

तमिलनाडु में स्थित प्राचीन धन्वंतरि आरोग्य पीठम मंदिर में धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की विशेष आरोग्य की जाती है. जानकारी के लिए बता दें कि ये पूजा लंबी उम्र और रोगों से मुक्ति पाए जाने के लिए की जाती है. यहां श्रद्धालु औषधीय जड़ी-बूटियों की माला चढ़ाते हैं और आयुर्वेदिक मंत्रों का जाप करते हैं.

दुनिया के सबसे धनवान मंदिरों में से एक पद्मनाभस्वामी मंदिर है. इस मंदिर में भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है. धनतेरस के मौके पर 'स्वर्ण पुष्प अर्चना' होती है. ऐसा मानना है कि इस पूजा से जीवन में स्थाई समृद्धि आती है.

Photo Credit: Ashwin Rajagopalan

आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित धन्वंतरि मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है. यहां भक्त किसी भी बिमारी से निजात पाने और सकारात्मकता के लिए आते हैं. इस मंदिर में हर साल पूरे देश के कल्याण और महामारी के लिए धन्वंतरि होमम किया जाता है. ये मंदिर के पुजारी ही करते हैं.

मान्यता है कि केरल के थोट्टुवा धन्वंतरि मंदिर में भगवान धन्वंतरि वास करते हैं. धनतेरस पर इस मंदिर में दर्शन के लिए लोग दूर-दूर से पहुंचते हैं और इस दिन यहां भक्तों की लंबी-लंबी लाइनें भी लगी रहती हैं.

रंगनाथस्वामी मंदिर, तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध मंदिर है. ये भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का है. धनतेरस के पावन मौके पर यहां भगवान धन्वंतरि की विशेष पूजा की जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)