धनतेरस पर बाजार जा रहे हैं तो आज ही खरीद लें दीपोत्सव से लेकर भाई दूज तक की पूजा सामग्री, यह रही पूरी लिस्ट

Diwali 2025 Shopping: आज यानी 18 अक्टूबर पूरे देश में धनतेरस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. इसी पर्व के साथ दीपोत्सव यानी दिवाली का त्योहार शुरू हो जाते हैं. इस पावन त्योहार पर खरीदारी करने का विशेष महत्व होता है. इसके चलते बाजारों में भी काफी रौनक देखने को मिलती है. अगर आप भी धनतेरस की शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आज ही दीपोत्सव से जुड़ी सभी जरूरी चीजों की खरीददारी कर लें. इससे आपको त्योहार पर ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. आज हम आपको दिवाली से लेकर भैयादूज तक की पूजा की जरूरी सामग्री की लिस्ट बनाकर देने जा रहे हैं. इससे आपका समय भी बचेगा और आपकी शॉपिंग भी अच्छे से हो जाएगी.
Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस पर कौन सी रंगोली बनाएं? यहां देखें 7 बेहतरीन और खूबसूरत डिजाइन
धनतेरस 2025 के लिए पूजा सामग्री
मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी को समर्पित त्योहार धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. इस दिन की पूजा के लिए आप ये सामग्री बाजार से खरीद लाएं.माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर देव की मूर्ति या तस्वीर
- कुबेर यंत्र और श्री यंत्र
- लकड़ी की चौकी
- अक्षत, रोली, हल्दी, सिंदूर
- गंगाजल, गाय का शुद्ध घी, शक्कर
- पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, फल
- पीले और लाल रंग के नए वस्त्र
- फूल और फूलों की माला
- गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्ति
- लकड़ी की चौकी
- घी, जनेऊ
- कलावा, रोली, चंदन
- चावल, हल्दी,
- पान, सुपारी, लौंग, इलायची,
- धूपबत्ती, दीपक
- फूल, फल, मिठाई
- खील-बताशे
- पंचामृत, गंगाजल
इस साल दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी. दिवाली पूजन के लिए जरूरी सामान की लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं.
- गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति
- चौकी और कलश
- नया लाल कपड़ा
- दीपक, घी, तेल, बाती
- गंगाजल, पंचामृत
- सिंदूर, हल्दी, रोली, अक्षत, चंदन
- धूप, अगरबत्ती
- फूल, माला
- पान, सुपारी, लौंग, इलायची
- मिठाई, फल
- गाय का गोबर
- पूजा की थाली
- कलश में जल
- रोली, चावल
- फूल, धूप, दीप
- बताशे, मिठाई
- दही, शहद
- गंगाजल
- फूल माला
- नारियल
- रोली, अक्षत, चंदन
- कलावा
- दीपक, सुपारी, पान का पत्ता
- मिठाई, फल
- दूर्वा घास
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं