Happy Dhanteras 2025 Wishes: इस धनतेरस पर आप खूब धनवान हों...यहां से चुनकर अपनों को भेजें धनतेरस 2025 की शुभकामनाएं

Dhanteras 2025 Wishes Images: धनतेरस का त्योहार खुशियों, समृद्धि और शुभ शुरुआत का प्रतीक है. हर साल दिवाली से दो दिन पहले मनाया जाने वाला यह पर्व इस बार आज यानी 18 अक्टूबर 2025, शनिवार को मनाया जा रहा है. मान्यता है कि इस दिन घर में नया सामान, खासकर सोना-चांदी, बर्तन या वाहन खरीदना बहुत शुभ होता है. ऐसा करने से साल भर लक्ष्मी मां की कृपा बनी रहती है और घर में सुख-समृद्धि आती है. धनतेरस के दिन लोग भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं. इसके साथ ही लोग एक-दूसरे को ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए धनतेरस के खास शुभकामना संदेश लेकर आए हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

Dhanteras 2025 Wishes LIVE: आपके घर में धन की बरसात हो...धनतेरस पर अपनों के साथ शेयर करें ये बधाई संदेश

Happy Dhanteras 2025: इन संदेशों के साथ अपनों को दें धनतेरस की शुभकामनाएं

दीप जले और रोशन आपका जहान हो, पूरा आपका हर एक अरमान हो मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे आप पर इस धनतेरस पर आप खूब धनवान हों. धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!

दीयों की रोशनी से चमके संसार हर घर में हो खुशियों की बहार धनतेरस पर मिले आपको धन की बरसात मां लक्ष्मी करें आपके जीवन में वास. धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!

यह धनतेरस इतना खास हो घर आपके लक्ष्मी का वास हो. धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!

घर में विराजें लक्ष्मी, सदा धन बरसाती रहें सेहत और समृद्धि नित घर में लाती रहें. धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!

दिलों में खुशियां घर में सुख का वास हो, हीरे मोती सा आपका ताज हो, मिटे दूरियां सब आपके पास हों, कुछ ऐसा आपके लिए धनतेरस का त्योहार हो. धनतेरस 2025 की बधाई