विज्ञापन

Happy Dhanteras 2025 Wishes: इस धनतेरस पर आप खूब धनवान हों...यहां से चुनकर अपनों को भेजें धनतेरस 2025 की शुभकामनाएं

Happy Dhanteras 2025 Wishes Images: धनतेरस के दिन लोग भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं. इसके साथ ही लोग एक-दूसरे को ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं.

Read Time: 1 min
Share
Happy Dhanteras 2025 Wishes: इस धनतेरस पर आप खूब धनवान हों...यहां से चुनकर अपनों को भेजें धनतेरस 2025 की शुभकामनाएं
धनतेरस 2025 की शुभकामनाएं

Dhanteras 2025 Wishes Images: धनतेरस का त्योहार खुशियों, समृद्धि और शुभ शुरुआत का प्रतीक है. हर साल दिवाली से दो दिन पहले मनाया जाने वाला यह पर्व इस बार आज यानी 18 अक्टूबर 2025, शनिवार को मनाया जा रहा है. मान्यता है कि इस दिन घर में नया सामान, खासकर सोना-चांदी, बर्तन या वाहन खरीदना बहुत शुभ होता है. ऐसा करने से साल भर लक्ष्मी मां की कृपा बनी रहती है और घर में सुख-समृद्धि आती है. धनतेरस के दिन लोग भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं. इसके साथ ही लोग एक-दूसरे को ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए धनतेरस के खास शुभकामना संदेश लेकर आए हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

Dhanteras 2025 Wishes LIVE: आपके घर में धन की बरसात हो...धनतेरस पर अपनों के साथ शेयर करें ये बधाई संदेश

Happy Dhanteras 2025: इन संदेशों के साथ अपनों को दें धनतेरस की शुभकामनाएं

Latest and Breaking News on NDTV

दीप जले और रोशन आपका जहान हो,

पूरा आपका हर एक अरमान हो

मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे आप पर

इस धनतेरस पर आप खूब धनवान हों.

धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!

Latest and Breaking News on NDTV

दीयों की रोशनी से चमके संसार

हर घर में हो खुशियों की बहार

धनतेरस पर मिले आपको धन की बरसात

मां लक्ष्मी करें आपके जीवन में वास.

धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!

Latest and Breaking News on NDTV  

यह धनतेरस इतना खास हो

घर आपके लक्ष्मी का वास हो.

धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!

Latest and Breaking News on NDTV

घर में विराजें लक्ष्मी, सदा धन बरसाती रहें

सेहत और समृद्धि नित घर में लाती रहें.

धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!

Latest and Breaking News on NDTV

दिलों में खुशियां घर में सुख का वास हो,

हीरे मोती सा आपका ताज हो,

मिटे दूरियां सब आपके पास हों,

कुछ ऐसा आपके लिए धनतेरस का त्योहार हो.

धनतेरस 2025 की बधाई

Latest and Breaking News on NDTV

धन की बरसात हो,

खुशियों का आगाज हो,

आपको जीवन का हर सुख प्राप्त हो,

माता लक्ष्मी का आपके घर वास हो.

धनतेरस की शुभकामनाएं

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhanteras, Dhanteras 2025, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com