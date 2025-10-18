Dhanteras 2025: वास्तु एक्सपर्ट ने बताई भगवान धन्वंतरि की फोटो लगाने के लिए सही दिशा, जानें और क्या लगाएं

Dhanteras 2025 Vastu Tips: धनतेरस के साथ ही दीपोत्सव यानी दिवाली के त्योहार की शुरुआत हो गई है. इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है. वास्तु शास्त्र की मानें तो घर में किसी भी भगवान की तस्वीर लगाने के लिए सही दिशा को चुनना काफी जरूरी होता है. इसी कड़ी में एनडीटीवी ने वास्तु एक्सपर्ट आचार्य भारत गौतम से बात कि जिसमें उन्होंने बताया कि घर में भगवान धन्वंतरि और कुबेर देव की फोटो कहां लगाना काफी शुभ होता है. आइए जानते सही दिशा के बारे में और इसके अलावा इस डायरेक्शन में क्या-क्या लगाया जा सकता है.

क्या है सही दिशा?

वास्तु एक्सपर्ट आचार्य भारत गौतम बताते हैं कि वास्तु में एक दिशा होती है उत्तर-उत्तर-पूर्व (North North East) जो भगवान धन्वंतरि की दिशा मानी जाती है. इस दिशा में भगवान धन्वंतरि की तस्वीर लगाना काफी शुभ होता है और इससे घर में रहने वाले सदस्यों की इम्यूनिटी बूस्ट होती है. एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर ये करना संभव नहीं है तो इस दिशा में नीले रंग या चांदी का स्वास्तिक लगा सकते हैं. इसके साथ-साथ उत्तर दिशा में भगवान कुबेर देव की मूर्ति रखना भी काफी शुभ माना जाता है.



वाटर फाउनटेन

वास्तु शास्त्र की माने तो उत्तर दिशा में वाटर फाउनटेन रखना काफी शुभ होता है. ये घर की खूबसूरती में भी चार-चांद लगा देता है. इसके अलावा आप पानी का मटका या वाटर प्यूरीफायर भी इस दिशा में रख सकते हैं. कहा जाता है कि ऐसा करने से नौकरी की परेशानियों से छुटकारा मिलता है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है.

घर की उत्तर दिशा में आप नदी के झरने की कोई तस्वीर भी टांग सकते हैं. ये देखने में भी काफी सुंदर लगती है और घर की खूबसूरती भी बढ़ाती है. आपको बाजार में इस तरह की तस्वीर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी.

घर की उत्तर दिशा में एक्वेरियम रखना काफी शुभ माना जाता है. इसको रखने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. इसके अलावा एक्वेरियम के अंदर तैरती मछलियों को देखकर व्यक्ति को मानसिक शांति का भी ऐहसास होता है. साथ ही ये घर के सौंदर्य को भी बढ़ाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)