धनतेरस आज: क्या है सोने का भाव, दिल्ली से लेकर यूपी तक सोने की कीमतों में उछाल, चांदी लुढ़की

Dhanteras Gold Rate: धनतेरस आज है और आज के दिन सोना-चांदी की खरीद को शुभ माना जाता है. लेकिन धनतेरस पर सोने का भाव आसमान छू रहा है. दिल्ली, यूपी से लेकर मुंबई तक सोना रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है. धनतेरस पर 12 बजे नए भाव खुलने से पहले सोना 3200 रुपये उछाल के साथ रिकॉर्ड 1 लाख 34 हजार 800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार,सर्राफा बाजार और खुदरा विक्रेताओं की मजबूत त्योहारी खरीद की वजह से दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव लगातार बढ़ रहा है. चांदी की कीमत में 7 हजार रुपये की गिरावट आई.

दिवाली तक सोने चांदी का दाम

सर्राफा बाजार के कारोबारियों का कहना है कि दिवाली धनतेरस के दौरान ज्यादा बिक्री की उम्मीद में ज्वेलर्स ने जमकर खरीदारी की है और ग्राहकों की मांग भी बढ़ने की उम्मीद से सोना लगातार चढ़ रहा है. शनिवार को धनतेरस के दिन भी यही रुख रहने की संभावना है. दिवाली तक सोने और चांदी में यही ट्रेंड दिख रहा है. धनतेरस के त्योहार पर कीमती धातुओं की खरीदने को शुभ माना जाता है. त्योहार और शादी ब्याह के सीजन के अलावा निवेशक और भारतीय रिजर्व बैंक समेत दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों की खरीद से भी पीली धातु में तेजी लगातार कायम है.

Dhanteras Wishes 2025 LIVE: इस धनतेरस पर आप खूब धनवान हों...यहां से चुनकर अपनों को भेजें धनतेरस के बेस्ट शुभकामना संदेश और Photos

डेढ़ लाख रुपये तक जाएगा सोना!

बुलियन एक्सपर्ट ने कहा, सोने की तगड़ी डिमांड के कारण कीमतें बढ़ने की संभावना बनी है. अक्टूबर के आखिरी तक ये डेढ़ लाख रुपये के आसपास भी पहुंच सकता है. अमेरिका में शटडाउन से डॉलर की स्थिति लगातार कमजोर बनी हुई है. यूक्रेन-रूस युद्ध जैसे कारणों से निवेशक और केंद्रीय बैंक सोने की जमकर खरीदारी कर रहे हैं. अमेरिकी अर्थव्यवस्था में असमंजस और ब्याज दरों में और कमी जैसी वजहों से निवेशकों का झुकाव सोने पर बना है. ऐसी अनिश्चितता के माहौल में सोना की ये तेज रफ्तार कायम रहने के आसार हैं.

चांदी के दाम में गिरावट आई

बहरहाल, चांदी गिरावट के साथ 7000 रुपये टूटी है और 1 लाख 77 हजार रुपये प्रति किलो पर आ गई. ऐसे में चांदी के गणेश-लक्ष्मी, चांदी का सिक्का या चांदी के बर्तन खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए थोड़ी खुशखबरी है.

Dhanteras 2025: आज है धनतेरस, जानें आज कब और कहां पर जलाएं यम देवता का दीया

दिल्ली में सोने का भाव

24 कैरेट- 132930

22 कैरेट - 121860

मुंबई में सोने का भाव

24 कैरेट- 132780

22 कैरेट - 121710

कोलकाता में सोने का भाव

24 कैरेट- 132780

22 कैरेट - 121710

लखनऊ में सोने का भाव

24 कैरेट- 132930

22 कैरेट - 121860

नोएडा में सोने का भाव

24 कैरेट- 132930

22 कैरेट - 121860