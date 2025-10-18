ढाई करोड़ का ताला! खुलते ही निकला सोना, तस्कर का दिमाग देख एयरपोर्ट अधिकारी भी रह गए दंग

ढाई करोड़ रुपये का ताला कभी सुना है आपने? ये ताला हैदराबाद एयरपोर्ट के अधिकारियों को मिला तो पहले तो वो चौंके, फिर जब्त कर लिया. यात्री ने अधिकारियों को बरगलाने की खूब कोशिश की मगर अधिकारियों के सामने उसकी एक नहीं चली. अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया.

ताले के कारण क्यों हुई गिरफ्तारी

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने बताया कि बृहस्पतिवार को खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए डीआरआई की हैदराबाद इकाई के अधिकारियों ने कुवैत से शारजाह होते हुए हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक आए एक यात्री को रोका. यात्री के सामान की गहन जांच के दौरान एक ताला मिला. ताला देखकर पहले तो अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और अन्य सामानों की जांच करते रहे, मगर जब कुछ नहीं मिला तो ताले को खोलकर देखने लगे. ताला खुलते ही अधिकारी चौंक गए.

ताला में क्या मिला

अधिकारियों ने बताया कि सोने की पांच छड़ें दरवाजे के धातु के ताले में छिपाई गई थीं और सोने की दो छड़ों के कटे हुए टुकड़े सूरजमुखी के बीजों से भरे प्लास्टिक के थैले में छिपाए गए थे. ये सोना 24 कैरेट का था, जिनका कुल वजन 1,798 ग्राम था. ताला के अंदर छुपे सोने की कीमत 2.37 करोड़ रुपये आंकी गई. बरामद विदेशी तस्करी के सोने को पैकिंग सामग्री समेत जब्त कर लिया गया है और यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है.

सोने की आज क्या कीमत

धनतेरस पर 12 बजे नए भाव खुलने से पहले सोना 3200 रुपये उछाल के साथ रिकॉर्ड 1 लाख 34 हजार 800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार,सर्राफा बाजार और खुदरा विक्रेताओं की मजबूत त्योहारी खरीद की वजह से दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव लगातार बढ़ रहा है. वहीं चांदी की कीमत में 7 हजार रुपये की गिरावट आई है.