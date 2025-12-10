विज्ञापन
पीएम मोदी के नेतृत्व में ही होगा 2029 का चुनाव, फडणवीस ने ‘मराठी प्रधानमंत्री’ वाले दावे को किया खारिज

कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा था कि अगर एपस्टीन फाइलों की पूरी जानकारी सार्वजनिक होती है तो इसका असर भारतीय राजनीति पर भी पड़ सकता है. इससे एक मराठी व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने की संभावना भी पैदा हो सकती है.

पीएम मोदी के नेतृत्व में ही होगा 2029 का चुनाव, फडणवीस ने ‘मराठी प्रधानमंत्री’ वाले दावे को किया खारिज
देश के अगले पीएम पर देवेंद्र फडणवीस का बयान.
  • महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि 2029 का लोकसभा चुनाव PM मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा.
  • फडणवीस ने पीएम मोदी की शारीरिक और मानसिक फिटनेस की तारीफ करते हुए उनकी मेहनत को भी सराहा.
  • उन्होंने कहा कि जब तक पीएम मोदी फिट हैं, उनके अलावा किसी अन्य के प्रधानमंत्री बनने की संभावना नहीं है.
महाराष्ट्र में 2029 का लोकसभा चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, ये दावा सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर सभी राजनीतिक अटकलों पर विराम लगा दिया है. जब फडणवीस से जब पीएम मोदी के उत्तराधिकारी बनने की संभावना के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने हालिया राजनीतिक अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया. एनडीटीवी मराठी मंच द्वारा आयोजित “अजेय महाराष्ट्र” सम्मेलन में उन्होंने कहा, "किसी और के बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं."

पीएम मोदी के अलावा किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं

फडणवीस ने कहा कि पीएम मोदी शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट हैं. पीएम 40 साल के व्यक्ति से भी ज्यादा मेहनती हैं. वह दिन में 17 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और मीटिग्स के दौरान कभी जम्हाई भी नहीं लेते. जब तक पीएम मोदी शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हैं, उनके अलावा किसी और के बारे में सोचने का कोई सवाल ही नहीं उठता. 2029 में भी पीएम मोदी ही हमारे नेता होंगे.

पृथ्वीराज चव्हाण ने कही थी मराठी पीएम की बात

सीएम फडणवीस की यह प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के भड़काऊ बयान पर सामने आई है. पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चव्हाण ने वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रमों पर टिप्पणी करते हुए एपस्टीन फाइलों को लेकर अमेरिका में चल रहे हंगामे का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि अगर उन दस्तावेजों की पूरी जानकारी सार्वजनिक होती है तो इसका असर भारतीय राजनीति पर भी पड़ सकता है. इससे एक मराठी व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने की संभावना भी पैदा हो सकती है.

देवेंद्र फडणवीस ने अटकलों पर लगाया विराम

चव्हाण की टिप्पणी को ज्यादा तवज्जो इसलिए मिली क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का नाम राजनीतिक हलकों में अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के संभावित उत्तराधिकारियों में से एक के रूप में लिया जाता है. हालांकि फडणवीस के सार्वजनिक मंच से दिए गए जवाब से बीजेपी का रुख स्पष्ट हो जाता है.

