विज्ञापन
विशेष लिंक

एक AB फॉर्म और दो उम्मीदवार, छीना-झपटी के बाद जो हुआ वो पहले कभी नहीं देखा होगा

Pune Nagar Nigam Chunav 2026: जानकारी के मुताबिक, एक ही प्रभाग में पार्टी द्वारा गलती से दो उम्मीदवारों को एबी फॉर्म दे दिए गए थे. इसी वजह से शिवसेना के उम्मीदवार उद्धव कांबले और मच्छिंद्र ढवले के बीच जमकर बहस हुई. इस बहस के दौरान उद्धव कांबले ने मच्छिंद्र ढवले का एबी फॉर्म छीन लिया और उसे फाड़कर निगल लिया. रेवती हिंगवे की रिपोर्ट.

Read Time: 3 mins
Share
एक AB फॉर्म और दो उम्मीदवार, छीना-झपटी के बाद जो हुआ वो पहले कभी नहीं देखा होगा
  • पुणे नगर निगम चुनाव 2026 में शिवसेना के दो उम्मीदवारों के बीच एबी फॉर्म को लेकर विवाद हो गया.
  • उद्धव कांबले ने मच्छिंद्र ढवले का एबी फॉर्म छीनकर फाड़ दिया और उसे निगल लिया.
  • पार्टी ने गलती से एक ही प्रभाग में दो उम्मीदवारों को एक साथ आधिकारिक एबी फॉर्म दे दिए थे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पुणे:

पुणे नगर निगम चुनाव 2026: महाराष्ट्र की राजनीति में नगर निगम चुनावों की हलचल शुरू हो गई है. नगर निगम चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी विवाद देखने को मिल रहा है. पार्टी से एबी फॉर्म (AB Form) हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं में हाथापाई तक हो रही है. पुणे से ऐसी ही एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक इच्छुक उम्मीदवार ने कथित तौर पर एबी फॉर्म ही निगल लिया.

ये भी पढ़ें- मुंबई का बॉस कौन? 3 खेमों में महासंग्राम, 3 तरह के वोटर तय करेंगे अंजाम

एबी फॉर्म पर उम्मीदवारों में विवाद

पुणे के धनकवडी-सहकारनगर इलाके में एक इच्छुक उम्मीदवार पर सीधे एबी फॉर्म खा जाने का आरोप लगा है.  प्रभाग संख्या 36 अ से शिवसेना की ओर से मच्छिंद्र ढवले और उद्धव कांबले को एबी फॉर्म दिए गए थे. हालांकि, दोनों उम्मीदवारों के बीच विवाद हो गया. यह विवाद इतना बढ़ गया कि उद्धव कांबले ने मच्छिंद्र ढवले के हाथ से शिवसेना का आधिकारिक एबी फॉर्म छीन लिया और उसे फाड़ दिया. उद्धव कांबले इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने फटे हुए एबी फॉर्म को कथित तौर पर खा लिया. इस चौंकाने वाली घटना से चुनाव केंद्र में हड़कंप मच गया.

पुणे में आखिर क्या हुआ?

जानकारी के मुताबिक, एक ही प्रभाग में पार्टी द्वारा गलती से दो उम्मीदवारों को एबी फॉर्म दे दिए गए थे. इसी वजह से शिवसेना के उम्मीदवार उद्धव कांबले और मच्छिंद्र ढवले के बीच जमकर बहस हुई. इस बहस के दौरान उद्धव कांबले ने मच्छिंद्र ढवले का एबी फॉर्म छीन लिया और उसे फाड़कर निगलने की घटना हुई. इस घटना के कारण चुनाव प्रक्रिया की प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान लग गया और कार्यकर्ताओं में आक्रोश की भावना थी. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया. चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

शिवसेना उम्मीदवार उद्धव कांबले के खिलाफ पुणे के भारती विद्यापीठ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे. चुनाव से पहले ही छीना झपटी शुरू हो गई है. इसका उदाहरण पुणे में देखने को मिला है.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra News, Pune Nagar Nigam Election, Candidate Swallowed Form, Pune Politics, Pune Shivsena Political News
Get App for Better Experience
Install Now