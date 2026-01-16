33 सभाएं, लंबा जमीनी अभियान.. बीएमसी में बीजेपी की प्रचंड जीत के यूं नायक बने देवेंद्र भाऊ

- महाराष्ट्र में 29 नगर निकाय चुनावों में भाजपा ने CM देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पूरी राजनीतिक ताकत लगाई.
- फडणवीस ने कुल 77 इवेंट्स में भाग लेकर चुनाव प्रचार को हाई-वोल्टेज मोड में पहुंचाने का प्रयास किया.
- उन्होंने 37 जनसभाओं, 33 मीडिया इंटरव्यू, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और छह खुले मंच इंटरव्यू में हिस्सा लिया.
महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव भले स्थानीय निकायों के हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इन्हें पूरी राजनीतिक ताकत के साथ लड़ा. सबसे आगे रहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने खुद मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार को हाई-वोल्टेज मोड में पहुंचाया.
फडणवीस ने कुल 77 इवेंट्स में हिस्सा लेकर साफ कर दिया कि पार्टी इन परिणामों को 2024–26 के बड़े राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा मानती है.
फडणवीस की मेहनत का पूरा आंकड़ा
जनसभाएं- 37
फडणवीस ने महाराष्ट्र के कई शहरों में विशाल जनसभाएं कीं. इन सभाओं में उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला, शिवसेना-BJP सरकार के कार्यों पर बात की और स्थानीय मुद्दों पर फोकस करते हुए वोटरों को संबोधित किया.
मीडिया इंटरव्यू- 33
लगातार मीडिया में मौजूदगी के जरिए फडणवीस ने चुनाव नैरेटिव को अपने पक्ष में मोड़ने की रणनीति अपनाई. टीवी स्टूडियो हो या ग्राउंड रिपोर्ट, हर जगह उन्होंने निकाय चुनाव को बड़े विकास एजेंडे से जोड़कर पेश किया.
प्रेस कॉन्फ्रेंस- 1
इस एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महायुति सरकार के काम, विपक्ष के आरोपों और चुनावी मुद्दों पर विस्तृत जवाब दिया. इसे चुनाव के दौरान उनके सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक संवादों में गिना गया.
खुले मंच से इंटरव्यू- 6
डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और पब्लिक इंटरैक्शन इवेंट्स में उन्होंने बेझिझक अपनी रणनीति, राजनीतिक दृष्टि और स्थानीय निकायों की प्राथमिकताओं पर बात की.
क्या बताता है यह आंकड़ा?
कुल 77 इवेंट्स का यह अभियान बताता है कि पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनावों को हल्के में नहीं लिया. फडणवीस ने महाराष्ट्र के शहरी वोटरों तक सीधा जुड़ाव बनाने की कोशिश की. BMC समेत 29 निगमों पर पकड़ मजबूत करने के लिए भाजपा ने 'विजन + ग्राउंड प्रेज़ेंस' दोनों पर जोर दिया.
इनका यह मैराथन कैंपेन 2026 निकाय चुनावों में BJP-शिंदे गुट की बढ़त की योजना का केंद्र बिंदु रहा.
इसका राजनीतिक असर क्या
2026 के इन चुनावों में फडणवीस की सक्रियता ने कांग्रेस, NCP, शिवसेना (UBT) जैसे विपक्षी गठबंधनों पर दबाव बढ़ाया. राज्य की शहरी राजनीति में BJP की मजबूती का संदेश देने में यह कैंपेनिंग निर्णायक साबित हो सकती है.
