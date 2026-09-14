दिल्ली में आश्रम-सराय काले खां जाने से पहले पढ़ लें ये खबर, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा बंद

अगर आप दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से आश्रम, सराय काले खां या दक्षिणी दिल्ली की तरफ जाने वाले हैं तो थोड़ा संभल जाइए. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मदनपुर खादर के पास एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. ऐसे में इस रूट पर जाने वाले लोगों को जाम और रूट डायवर्जन का सामना करना पड़ सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक, जैतपुर से आश्रम और सराय काले खां की तरफ जाने वाला NHAI हाईवे (दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे) का हिस्सा फिलहाल बंद रहेगा. यह बंदी मदनपुर खादर के पास की गई है और अगली सूचना तक लागू रहेगी. दूसरे शब्दों में कहें तो जो लोग रोजाना इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपने सफर के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय निकालना पड़ सकता है. खासकर ऑफिस जाने वाले और नोएडा, फरीदाबाद या दक्षिणी दिल्ली के बीच आने-जाने वाले लोगों पर इसका असर पड़ सकता है.

हजारों यात्रियों पर पड़ सकता है असर

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का यह हिस्सा दक्षिणी दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा के बीच आने-जाने वाले लोगों के लिए अहम रूट माना जाता है. रोजाना बड़ी संख्या में निजी वाहन, कैब और अन्य कमर्शियल वाहन इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में मदनपुर खादर के पास रास्ता बंद होने से आसपास की सर्विस रोड, कालिंदी कुंज और मथुरा रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ सकता है.इसका मतलब साफ है कि रोजाना इस रूट से सफर करने वाले लोगों को अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय निकालना पड़ सकता है. खासकर सुबह और शाम के पीक आवर्स में इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है.



अब किस रास्ते से जाएं?

ट्रैफिक पुलिस ने आश्रम और सराय काले खां की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे बंद किए गए हिस्से से बचें. इसके बजाय कालिंदी कुंज और मथुरा रोड के रास्ते सर्विस रोड का इस्तेमाल करें. पुलिस ने लोगों से यात्रा शुरू करने से पहले रूट की जानकारी लेने और मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है. फिलहाल यह नहीं बताया गया है कि यह बंदी कितने समय तक रहेगी. ऐसे में इस रूट पर निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक कर लें.

सफर पर निकलने से पहले रूट चेक करें

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपने रूट की जानकारी जरूर ले लें. साथ ही सड़क पर लगाए गए ट्रैफिक संकेतों और मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें ताकि अनावश्यक जाम और परेशानी से बचा जा सके.फिलहाल यह नहीं बताया गया है कि एक्सप्रेसवे का यह हिस्सा कब तक बंद रहेगा. ऐसे में इस रूट पर सफर करने वालों के लिए ट्रैफिक अपडेट पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा.

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