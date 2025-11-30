दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीन से ज्यादा आतंकियों को किया गिरफ्तार, ISI से जुड़े थे तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीन से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस से जुड़े सूत्रों के अनुसार इन आतंकियों के तार ISI और आतंकी शहजाद से जुड़े बताए जा रहे हैं. दिल्ली पुलिस फिलहाल इन आतंकियों से पूछताछ कर रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आतंकी उत्तर भारत के रहने वाले बताए जा रहे हैं. स्पेशल सेल ने इन आतंकियों को एमपी, उत्तर प्रदेश और पंजाब से गिरफ्तार किया है. शहजाद भट्टी पाकिस्तान का एक नामी गैंगस्टर भी है. लॉरेंश बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने शहजाद भट्टी से ही अपनी जान को खतरा बताया है.

दिल्ली धमाके से जुड़े हो सकते हैं तार

सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस इन आतंकियों से इसी महीने दिल्ली में हुए धमाके को लेकर भी पूछताछ करने की तैयारी में है. पुलिस को शक है कि इन आतंकियों का भी दिल्ली आतंकी हमले से कोई संबंध हो सकता है.

आपको बता दें कि दिल्ली में हुए धमाके की जांच दिल्ली पुलिस के साथ-साथ देश की तमाम जांच एजेंसियां भी कर रही हैं. एनआईए ने बीते दिनों इस जांच में देश के अलग-अलग हिस्सों से कई संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने जम्मू-कश्मीर से भी कई आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ जारी है.