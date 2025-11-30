विज्ञापन
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीन से ज्यादा आतंकियों को किया गिरफ्तार, ISI से जुड़े थे तार

सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस इन आतंकियों से इसी महीने दिल्ली में हुए धमाके को लेकर भी पूछताछ करने की तैयारी में है. पुलिस को शक है कि इन आतंकियों का भी दिल्ली आतंकी हमले से कोई संबंध हो सकता है. 

  • स्पेशल सेल ने तीन से अधिक आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो उत्तर भारत के रहने वाले बताए जा रहे हैं
  • गिरफ्तार आतंकियों के तार आईएसआई और आतंकी शहजाद से जुड़े होने की जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी है
  • ये आतंकवादी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और पंजाब से गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे पूछताछ जारी है
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीन से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस से जुड़े सूत्रों के अनुसार इन आतंकियों के तार ISI और आतंकी शहजाद से जुड़े बताए जा रहे हैं. दिल्ली पुलिस फिलहाल इन आतंकियों से पूछताछ कर रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आतंकी उत्तर  भारत के रहने वाले बताए जा रहे हैं. स्पेशल सेल ने इन आतंकियों को एमपी, उत्तर प्रदेश और पंजाब से गिरफ्तार किया है. शहजाद भट्टी पाकिस्तान का एक नामी गैंगस्टर भी है. लॉरेंश बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने शहजाद भट्टी से ही अपनी जान को खतरा बताया है. 

दिल्ली धमाके से जुड़े हो सकते हैं तार

आपको बता दें कि दिल्ली में हुए धमाके की जांच दिल्ली पुलिस के साथ-साथ देश की तमाम जांच एजेंसियां भी कर रही हैं. एनआईए ने बीते दिनों इस जांच में देश के अलग-अलग हिस्सों से कई संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने जम्मू-कश्मीर से भी कई आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ जारी है. 

