दिवाली पर दिल्ली के मॉल में धमाके की साजिश नाकाम, दो ISIS आतंकी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने IS मॉड्यूल से जुड़े दो आतंकियों की गिरफ्तारी मामले में बड़े खुलासे किए हैं. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आतंकियों का मकसद दिल्ली के अहम ठिकानों पर हमला करने का था. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आतंकियों के पास लैपटॉप, पेन ड्राइव भी मिले हैं. दोनों आतंकियों से पूछताछ चल रही है.

तीन अधिकारियों की टीम ने पकड़ा

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अतिरिक्त कमिश्नर प्रमोद कुमार कुशवाहा ने बताया कि डीसीपी अमित कौशिक, एसीपी हृदय भूषण और एसीपी राहुल विक्रम के नेतृत्व में स्पेशल टीम ने अदनान खान नामक दोनों आतंकियों को धर दबोचा है. पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों आतंकियों ने नाम अदनान खान है. ये दोनों आतंकी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था.

एक आतंकी भोपाल से पकड़ा गया है

कुशवाहा ने बताया कि दो अदनान खान के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने बताया कि एक की उम्र 20 साल जबकि दूसरे की उम्र 21 साल है. उन्होंने बताया कि दोनों आतंकी दीवाली के दौरान मॉल जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में बम प्लांट करने की योजना बना रहे थे. भोपाल से पकड़ा गया अदनान खान को यूपी एटीएस ने जून 2022 में अरेस्ट किया था. गौरतलब है कि भोपाल के अदनान खान ने ज्ञानवापी केस की सुनवाई कर रहे जज को धमकी दी थी.

आतंकियों के पास मिला है झंडा

दोनों आतंकियों के पास से टाइमर, IED से जुड़े दस्तावेज, एक आईएसआईएस का वीडियो, IS का झंडा, आईएस का ड्रेस और फेस कवर भी बरामद किया गया है. पुलिस ने बताया कि ये दोनों आतंकी सीरिया के एक हैंडलर के संपर्क में था. ये दोनों आतंकी स्वतंत्रता ग्रुप और अन्य समूहों से जुड़ा हुआ था. ये दोनों दक्षिण दिल्ली के अहम ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे.