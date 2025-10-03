दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में रोहित गोदारा गैंग के शूटरों और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के बीच मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पैर में गोली है. मुठभेड़ के बाद पकड़े गए बदमाश राजस्‍थान के श्रीगंगानगर और गुजरात के कुछ मामलों में वांटेड हैं. स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक, लॉरेंस से अलग होने के बाद रोहित गोदारा ने जगदीश झांगड़ा और अक्षय नाम के गैंग के साथ गठजोड़ किया है. ये उसी गठजोड़ में रोहित गोदारा गैंग से जुड़े बदमाश हैं. गुरुवार को भी मुठभेड़ के बाद रोहित गोदारा गैंग के 2 शूटर पकड़े गए थे, जो मुनव्वर फारूकी की टारगेट किलिंग करने आए थे.

विदेश भागने की फिराक में था आकाश राजपूत

विदेश में बैठे गैंगस्टर्स का भारतीय इकोसिस्टम ध्वस्त करने की पहल में पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम ने मुठभेड़ के बाद दो अपराधियों को गिरफ़्तार किया है. पकड़े गए अपराधियों के नाम आकाश राजपूत और महिपाल हैं, ये दोनों ही राजस्थान से हैं. आकाश राजपूत, जुलाई 2022 में करनाल के एक अस्पताल के बाहर हुई, फिरौती के लिए गोलीबारी की घटना में शामिल रहा है, जो विदेश में बैठे गैंगस्टर दलेर कोटिया ने करवाई थी. साथ ही, वो जुलाई 2025 में गुजरात की एक फिरौती के लिए अपहरण की घटना में वांटेड चल रहा है, जिसमें विदेश में बैठे गैंगस्टर कीरत सिंह झाला ने पीड़ित से 100 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी. आकाश राजपूत के ऊपर राजस्थान पुलिस ने 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है. वह कुछ समय पहले वांटेड चल रहे राजस्थान के इनामी गैंगस्टर जगदीश जागला और अभिषेक गौड़ के जरिए से रोहित गोदारा- गोल्डी बराड़-वीरेंदर चारण के साथ जुड़ गया था. इसके बाद वह भारत से विदेश भागने के लिए फ़र्ज़ी पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका था. गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के गैंगस्टर्स के आपसी गठजोड़ में आकाश राजपूत आपराधिक घटनाएं कर रहा था.

महिपाल को आकाश राजपूत ने विदेश में बैठे गैंगस्‍टर्स से जोड़ा

वहीं महिपाल, करनाल वाली गोलीबारी की घटना में गिरफ़्तार होने के बाद बेल पर था और आकाश राजपूत के साथ विदेश में बैठे गैंगस्टरों के साथ जुड़ चुका था. इन अपराधियों के साथ स्पेशल सेल की मुठभेड़, आज सुबह कापसहेड़ा इलाके में हुई, जिसमें आकाश राजपूत को शरीर के निचले हिस्से पर गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया है.