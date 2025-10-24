विज्ञापन
'अदनान + अदनान', दिल्ली में ISIS का खौफनाक था प्लान

दिल्ली पुलिस ने दो संदिग्ध ISI आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है जो राष्ट्रीय राजधानी के भीड़भाड़ वाले इलाके में कथित तौर पर आतंकवादी हमले की साजिश रच रहे थे. इन इलाकों में दक्षिणी दिल्ली का एक मॉल और एक सार्वजनिक पार्क शामिल है.

स्पेशल सेल की गिरफ्त में दोनों आतंकी
  • दिल्ली में स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन ISIS से जुड़े दो आतंकी को अरेस्ट किया है
  • दोनों आतंकियों के नाम अदनान है, एक आतंकी को भोपाल से गिरफ्तार किया गया
  • इन आतंकियों के निशाने पर दिल्ली का एक मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाके थे
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस ने दो संदिग्ध ISI आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है जो राष्ट्रीय राजधानी के भीड़भाड़ वाले इलाके में कथित तौर पर आतंकवादी हमले की साजिश रच रहे थे. इन इलाकों में दक्षिणी दिल्ली का एक मॉल और एक सार्वजनिक पार्क शामिल है. 

दोनों आरोपियों का नाम अदनान 

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों का नाम अदनान है और वे भोपाल के रहने वाले हैं. उन्हें दिल्ली के सादिक नगर और भोपाल में जॉइंट ऑपरेशन के बाद दबोचा गया. इन गिरफ्तारियों से दिल्ली में संभावित आतंकवादी हमला टल गया है.

दिल्ली में टला आतंकी हमला 

पुलिस ने उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की जिसमें एक वीडियो भी है जिसमें वे ISIS के प्रति 'वफादारी की शपथ' ले रहे हैं. उन स्थानों की तस्वीरें भी मिली हैं जहां वे दिल्ली में विस्फोट करने की साजिश रच रहे थे.अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) प्रमोद कुशवाहा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एक घड़ी, जिसका उपयोग वे आईईडी के लिए टाइमर बनाने के लिए कर रहे थे तथा उन स्थानों की तस्वीरें भी जब्त की गईं जहां वे आईईडी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने जा रहे थे.

मॉल को निशाना बनाने की साजिश 

उन्होंने कहा कि संदिग्ध आतंकवादियों ने दिल्ली में उन स्थानों की टोह ली थी जहां वे हमले की योजना बना रहे थे,जिसमें दक्षिणी दिल्ली का एक मॉल और एक सार्वजनिक पार्क शामिल था. पुलिस ने बताया कि सबसे पहले एक व्यक्ति को 16 अक्टूबर को सादिक नगर से गिरफ्तार किया गया और बाद में एक अन्य को भोपाल से गिरफ्तार किया गया. भोपाल निवासी अदनान को उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए ASI के एक अधिकारी को सोशल मीडिया पर धमकाने के आरोप में पहले भी गिरफ्तार किया था.

कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले 

अधिकारी ने कहा, 'प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपियों का ISIS से संबद्ध थे और दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे. उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है.'
पुलिस ने बताया कि संदिग्धों से उनके नेटवर्क और उनकी योजनाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है.

