दिल्ली-NCR में आंधी-तूफान के साथ इस दिन फिर होगी बारिश, कोहरे का भी अलर्ट खुशखबरी; आ गया IMD का नया अपडेट

पश्चिम हिमालय क्षेत्र में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से भारत मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में 31 जनवरी को ओलावृष्टि और गरज/बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है. जबकि, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गरज/बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली में फिर होगी बारिश

दिल्ली में मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के बाद दोपहर या शाम तक आसमान में सामान्य रूप से बादल छा सकते हैं. सुबह के समय कई स्थानों पर मध्यम और कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, रात के समय गरज-चमक के साथ बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चल सकती हैं. शनिवार को अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान छह से आठ डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

शुक्रवार को भारत मौसम विभाग ने बहु मौसम संबंधी चेतावनी जारी करते हुए कहा, "एक के बाद एक, दो पश्चिमी विक्षोभ के असर से, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 31 जनवरी से 3 फरवरी के दौरान हल्की से मध्यम छिटपुट/काफी व्यापक वर्षा/बर्फबारी और उत्तर-पश्चिम भारत और मध्य भारत के आस-पास के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम अलग-अलग/छिटपुट वर्षा होने की संभावना है".

इसकी वजह से शनिवार रात से अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3-5°C की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है. इसके बाद के 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 2-4°C तक फिर घटने की संभावना है.

भारत मौसम विभाग के अनुसार अगले दो-तीन दिन उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में मौसम बदलेगा. मौसम विभाग की ताज़ा पूर्वानुमान रिपोर्ट के मुताबिक, "31 जनवरी से 02 फरवरी के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद; 01 फरवरी को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़; 01-03 फरवरी के दौरान उत्तराखंड; 01 और 02 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 31 जनवरी-01 फरवरी को आंधी, बिजली और 30-40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ काफी व्यापक वर्षा/बर्फबारी होने की संभावना है".

इसके साथ ही, 02 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश और 02 और 03 फरवरी को पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज के साथ छिटपुट हल्की वर्षा और बिजली गिरने की संभावना है. जबकि, 31 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान में और 31 जनवरी और 01 फरवरी, 2026 को पूर्वी राजस्थान में छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना है.

घना कोहरा का भी अलर्ट

उत्तर-पश्चिम और आस-पास के मध्य भारत के कुछ इलाकों में 1 फरवरी, 2026 तक सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है. भारत मौसम विभाग के मुताबिक, इसके बाद एक तीसरे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 05-07 फरवरी, 2026 के दौरान उत्तर-पश्चिमी भारत में मौसम प्रभावित होने की संभावना है.

राजस्थान के इन जिलों में होगी बारिश

एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कई इलाकों में शनिवार से बारिश होने का अनुमान है. मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 जनवरी को राज्य के अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है.

ये भी पढ़ें : दिल्ली NCR में फिर पलटेगा मौसम, 3 दिन झमाझम बारिश के आसार, जानें यूपी, बिहार से पंजाब तक मौसम का हाल