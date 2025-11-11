RDX और Ammonium Nitrate में क्या फर्क है? आसान भाषा में समझें सभी सवालों के जवाब

सोमवार शाम राजधानी दिल्ली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लाल किला के पास एक i20 गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ. धमाका इतना तेज था कि इसमें 12 लोगों की जान गई है. ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां यह जांच कर रही हैं कि ये धमाका RDX से हुआ या अमोनियम नाइट्रेट से. उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार पाण्डेय ने इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दी है. आइए समझते हैं कि आखिर अमोनियम नाइट्रेट और RDX कितना खतरनाक होता है.

आखिर ये RDX और Ammonium Nitrate हैं क्या?

RDX एक हाई-ग्रेड विस्फोटक है जो फौजी इस्तेमाल या खास इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है. ये बहुत कॉम्पैक्ट और ताकतवर होता है और डिटोनेशन के वक्त तेज झटका (shockwave) पैदा करता है. वहीं, Ammonium Nitrate एक आम उर्वरक (fertiliser) है, जो अपने आप में ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन जब इसे किसी ईंधन (fuel) के साथ मिलाया जाता है, तो ये भारी विस्फोट कर सकता है.

ये काम कैसे करते हैं?

RDX छोटा ट्रिगर लगाते ही पलभर में टूटता है. तेज शॉकवेव और दबाव से आसपास चकनाचूर हो जाता है. आसान भाषा में समझें तो छोटी जगह में बड़ी ताकत चाहिए तो RDX का इस्तेमाल किया जाता है. वहीं Ammonium Nitrate + Fuel (ANFO) में ऑक्सीडाइजर और ईंधन मिलकर गर्म गैसें और दबाव पैदा करते हैं. लेकिन RDX जैसी ताकत पाने के लिए इसकी मात्रा ज़्यादा चाहिए.



लाल किला ब्लास्ट में जांच एजेंसियां क्या देख रही हैं?

फॉरेंसिक टीमें मलबे और मिट्टी के सैंपल लेकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि धमाके में RDX था या Ammonium Nitrate. वे ये भी देख रहे हैं कि धमाके का पैटर्न कैसा था. कितनी गहराई का क्रेटर बना, धातु के टुकड़े कैसे उड़े, और कौन-कौन से केमिकल रेसिड्यू मिले.

अगर जांच में RDX मिला तो क्या मतलब होगा?

इसका मतलब है कि धमाके में मिलिट्री-ग्रेड विस्फोटक इस्तेमाल हुआ. यानी किसी को सेना या विशेष स्रोत से ऐसा मटेरियल मिला है, जो बड़ी सुरक्षा चिंता है.

अगर Ammonium Nitrate मिला तो क्या मतलब होगा?

तो ये माना जाएगा कि धमाका किसी उर्वरक या बल्क मटेरियल को ईंधन के साथ मिलाकर किया गया. तब एजेंसियां देखेंगी कि ये मटेरियल कहां से खरीदा गया, कैसे लाया गया और किसने तैयार किया.

दोनों में से कौन ज़्यादा खतरनाक है?

वजन के हिसाब से RDX ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन बड़ी मात्रा में Ammonium Nitrate भी भारी तबाही मचा सकता है. फर्क सिर्फ इतना है कि RDX छोटा लेकिन ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, जबकि Ammonium Nitrate बड़े पैमाने पर असर करता है.

दिल्ली जैसे घनी जगहों में इसका असर कितना हो सकता है?

लाल किला जैसे इलाकों में विस्फोट सिर्फ झटका ही नहीं बल्कि आग, वाहन विस्फोट और उड़ते मलबे से भी नुकसान बढ़ा देता है. यही वजह है कि इंजीनियर और जांच एजेंसियां हर सेंटीमीटर के असर का विश्लेषण करती हैं.

आम जनता को क्या करना चाहिए?

अफवाहों या टेक्निकल अटकलों से बचें. सिर्फ आधिकारिक रिपोर्ट पर भरोसा करें और अगर किसी संदिग्ध सामग्री या गतिविधि का शक हो, तो तुरंत पुलिस या सुरक्षा एजेंसी को जानकारी दें.

सबसे अहम बात यह है कि RDX और Ammonium Nitrate दोनों खतरनाक हैं, लेकिन अलग-अलग तरह से. एक फौजी इस्तेमाल का विस्फोटक है, दूसरा रोजमर्रा का केमिकल जो गलत इस्तेमाल में तबाही मचा सकता है. लाल किला ब्लास्ट की जांच में यही पता लगाया जा रहा है कि इनमें से कौन-सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ.

(जैसा पूर्व डीजीपी अशोक कुमार पाण्डेय ने बताया)