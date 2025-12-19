सियासी सरगर्मियों के बीच PM मोदी का बंगाल दौरा कल, 3200 करोड़ की देंगे सौगात

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में दो नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों की आधारशिला रखेंगे
- इन प्रोजेक्टों से कोलकाता-सिलीगुड़ी के बीच सड़क संपर्क मजबूत होगा. पीएम सभा को भी संबोधित करेंगे
- इसके वाद प्रधानमंत्री असम जाएंगे, जहां 15,600 करोड़ के प्रोजेक्टों का शिलान्यास-लोकार्पण करेंगे
पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लेकर बढ़ती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिसंबर शनिवार को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे. पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में 3200 करोड़ रुपए के दो नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों की नींव रखेंगे. इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे.
पीएम का ये है कार्यक्रम
प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, पीएम मोदी सुबह करीब 11.15 बजे नादिया जिले में NH-34 के 66.7 किलोमीटर लंबे बाराजगुली से कृष्णानगर सेक्शन के चौड़ीकरण कार्य की आधारशिला रखेंगे. वह उत्तरी 24 परगना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के 17.6 किलोमीटर लंबे बारासात-बाराजगुली सेक्शन के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य की भी नींव रखेंगे.
पश्चिम बंगाल के लिए ये दोनों प्रोजेक्ट काफी अहम हैं. इनके शुरू होने से कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच रोड लिंक मजबूत हो सकेगा और सफर का समय करीब 2 घंटे कम हो सकेगा. इसके अलावा इससे क्षेत्र में आर्थिक तरक्की और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.
पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव
पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पिछले कुछ समय में पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण (SIR) और अन्य दूसरे मुद्दों को लेकर राजनीति तेज हो रही है.
सियासी सरगर्मियों के बीच दौरा
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मनरेगा और दूसरे मुद्दों पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के बीच तकरार खुलकर सामने आई थी. जी राम जी बिल पर भी तृणमूल सांसदों ने संसद के अंदर और बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. गुरुवार देर रात राज्यसभा में जी रामजी बिल पास होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद के गेट पर कई घंटे तक धरना प्रदर्शन किया था.
बंगाल से जाएंगे असम
इसके बाद पीएम मोदी दो दिन के दौरे पर असम जाएंगे, जहां वह 15,600 करोड़ रुपये के प्रोजेक्टों का लोकार्पण और नीव रखेंगे. वह जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे. असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई के नाम पर स्थापित नए टर्मिनल के बाहर उनकी 80 फुट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे. प्रधानमंत्री 4,000 करोड़ रुपये की लागत से बने नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे.
