पाकिस्तान में शुक्रवार को 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था की एक बैठक हुई. इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई और सऊदी अरब पर हूती गुट के "लगातार और जघन्य" हमलों की निंदा की गई. इस्लामाबाद में 'रणनीतिक राजनीतिक और रक्षा समिति' (SPDC) की बैठक हुई. इस उच्च-स्तरीय बैठक को देखते हुए, अधिकारियों ने राजधानी में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की और लोगों की आवाजाही पर विशेष प्रतिबंध लगा दिए. साथ ही रावलपिंडी में भी स्थानीय अवकाश घोषित किया गया.

कौन-कौन शामिल हुआ

SPDC में तीनों देशों के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और शीर्ष सैन्य अधिकारी शामिल हैं. शुक्रवार को हुई यह बैठक लगभग ढाई घंटे तक चली. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने इसमें शामिल अधिकारियों को धन्यवाद दिया. उन्होंने बताया कि SPDC में तीनों देशों के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा बलों के प्रमुख और जनरल स्टाफ के अधिकारी शामिल हैं. डार ने बताया कि इस बैठक में वे खुद, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तथा सेना प्रमुख असीम मुनीर शामिल हुए. उन्होंने बताया कि सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल में रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद, विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और सऊदी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फैयाद बिन हामिद अल-रुवैली शामिल थे.

वहीं, तुर्की के प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री हाकान फिदान, रक्षा मंत्री यासर गुलेर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सेलचुक बायराक्तारोग्लू शामिल थे. उन्होंने कहा, "मैं इस मौके पर अपने विशिष्ट अतिथियों का पाकिस्तान आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं." उन्होंने कहा, "SPDC की बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा की बदलती स्थिति की समीक्षा की गई और तीनों देशों ने शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करते रहने के अपने संकल्प को दोहराया."

बैठक में क्या तय हुआ

डार ने बताया कि तीनों देशों ने इस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें सामूहिक रक्षा, आपसी एकजुटता, और संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना शामिल है. डार ने आगे कहा, "तीनों पक्षों ने 'मक्का एलायंस फॉर डिफेंस' की पिछली बैठक में लिए गए फैसलों को लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की. साथ ही, सऊदी अरब में इस गठबंधन के सचिवालय की स्थापना और उसे चालू करने की दिशा में हो रही प्रगति की गति पर संतोष व्यक्त किया."

उन्होंने कहा कि SPDC सदस्य देशों के बीच आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमत हुआ है. साथ ही, यह क्षेत्रीय तनाव को कम करने के प्रयासों का समर्थन करने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने पर भी सहमत हुआ है. डार ने बताया कि इन देशों ने सऊदी अरब में नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर यमन के हूतियों द्वारा किए गए "लगातार और जघन्य" हमलों की निंदा की. उन्होंने समझौते में शामिल "सामूहिक रक्षा प्रावधानों" के अनुरूप, सऊदी अरब की सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने के "सामूहिक संकल्प" को दोहराया.

उन्होंने आगे कहा कि तीनों देशों ने रक्षा उद्योगों, संयुक्त तकनीकी विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग को मजबूत करने का भी संकल्प लिया है. इसका उद्देश्य "आपसी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और क्षेत्र में शांति व सुरक्षा में योगदान देने के लिए, अपने सशस्त्र बलों की सामूहिक क्षमताओं और एकजुटता को बढ़ाना है."

डार ने कहा कि यह बैठक न केवल इन देशों के बीच "पुरानी दोस्ती और एकजुटता" के बंधन को दर्शाती है, बल्कि "क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के निरंतर प्रयासों" को भी प्रदर्शित करती है. उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, "यह बैठक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की बढ़ती और मजबूत राजनयिक उपस्थिति को भी दिखाती है."

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