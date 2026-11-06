मुंबई के हाईराइज टावर में भीषण आग, 23वीं मंजिल पर भड़की लपटों झुलसे 3 लोग

मुंबई के घाटकोपर पूर्व इलाके में स्थित 25 मंजिला आवासीय इमारत कुकरेजा पैलेस में शुक्रवार रात आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. आग इमारत की 23वीं मंजिल पर लगी थी. ऊंची इमारत से धुआं और लपटें उठती देख आसपास के लोगों में चिंता बढ़ गई और मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए. इस घटना में तीन लोग झुलस गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

रात 8 बजे के बाद मिली सूचना

मुंबई फायर ब्रिगेड को आग लगने की पहली सूचना रात 8 बजकर 8 मिनट पर मिली. सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां और बचाव दल मौके के लिए रवाना किए गए. शुरुआती जांच में आग को लेवल-1 श्रेणी में रखा गया था, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इसे रात 8 बजकर 52 मिनट पर लेवल-2 आग घोषित कर दिया गया.

मौके पर पहुंचीं कई एजेंसियां

आग पर काबू पाने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कई सरकारी एजेंसियों को तैनात किया गया. फायर ब्रिगेड के अलावा मुंबई पुलिस, लोक निर्माण विभाग (PWD) और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान चलाया गया ताकि आग को अन्य मंजिलों तक फैलने से रोका जा सके.

राहत की बात, कोई हताहत नहीं

इस घटना में सबसे बड़ी राहत यह रही कि अब तक किसी के घायल होने या जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है. अधिकारियों के अनुसार आग पर काबू पाने और भवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. घटना की जांच की जा रही है और विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा.

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