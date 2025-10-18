दिल्ली के BD मार्ग में सांसदों के फ्लैट्स में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां

दिल्ली के BD मार्ग में सांसदों के फ्लैट्स में आग लगने से हड़कंप मच गया. आग की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां भेजी गई. आग को काबू करने का काम जारी है. इस बीच सांसद, साकेत गोखले ने एक पोस्ट कर लिखा दिल्ली के बीडी मार्ग स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई. सभी निवासी राज्यसभा सांसद हैं. यह इमारत संसद भवन से 200 मीटर की दूरी पर है. 30 मिनट से कोई दमकल विभाग नहीं आया. आग अभी भी जल रही है और बढ़ती जा रही है. बार-बार कॉल करने के बावजूद दमकल गाड़ियां गायब हैं.

Have some shame @DelhiGovDigital — Saket Gokhale MP (@SaketGokhale) October 18, 2025