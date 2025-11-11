वो ऐसा नहीं था... दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्ध उमर उन नबी के परिवार वालों ने क्या-क्या बताया?

दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के मामले में संदिग्ध बताए जा रहे डॉ. उमर उन नबी के परिवार ने सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उमर की भाभी मुज़म्मिला ने बताया कि रविवार को सुरक्षा बल उनके घर पहुंचे और उनके पति, देवर और सास को पूछताछ के लिए लेकर गए. मुज़म्मिला ने कहा कि उन्होंने हमसे उमर के ठिकाने के बारे में पूछा. हमने बताया कि वह दिल्ली में है. इसके बाद वे तीनों को पूछताछ के लिए ले गए. उन्होंने बताया कि उमर से उनकी आखिरी बातचीत पिछले शुक्रवार को हुई थी.

परिवार का कहना है कि उमर एक पढ़ाकू और शांत स्वभाव का युवक था, जिसे क्रिकेट खेलने का शौक था और वह बच्चों से बेहद जुड़ा हुआ था. उन्होंने कहा कि जब भी वह घर आता, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था. उसे पढ़ाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके.

#WATCH | Pulwama, J&K: Muzamila, sister-in-law of Dr Umar Un Nabi - a suspect in the blast near Red Fort yesterday, says, "They (security forces) have picked up my husband, brother-in-law and mother-in-law. They asked us about the whereabouts of Umar. We said he is in Delhi. Then… pic.twitter.com/Ee7Vy4ZkQY — ANI (@ANI) November 11, 2025

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उमर की सगाई हो चुकी थी लेकिन शादी नहीं हुई थी और वह पिछले दो महीनों से घर नहीं आया था. उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, वह सिर्फ़ पढ़ाई करता था. मुझे इस सब पर यकीन नहीं हो रहा है. परिवार ने उमर को निर्दोष बताते हुए न्याय की मांग की है और अपील की है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि किसी निर्दोष को सज़ा न मिले.

