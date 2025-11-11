विज्ञापन
वो ऐसा नहीं था... दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्ध उमर उन नबी के परिवार वालों ने क्या-क्या बताया?

परिवार का कहना है कि उमर एक पढ़ाकू और शांत स्वभाव का युवक था, जिसे क्रिकेट खेलने का शौक था और वह बच्चों से बेहद जुड़ा हुआ था.

  • दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले में संदिग्ध डॉ. उमर उन नबी के परिवार ने जांच पर सवाल खड़ा किया
  • सुरक्षा बलों ने उमर के घर पर जाकर उनके परिवार वालों से बात की है
  • उमर की भाभी ने बताया कि वो पढ़ाई करने वाला इंसान था वो ऐसा नहीं कर सकता है
नई दिल्ली:

दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के मामले में संदिग्ध बताए जा रहे डॉ. उमर उन नबी के परिवार ने सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उमर की भाभी मुज़म्मिला ने बताया कि रविवार को सुरक्षा बल उनके घर पहुंचे और उनके पति, देवर और सास को पूछताछ के लिए लेकर गए. मुज़म्मिला ने कहा कि उन्होंने हमसे उमर के ठिकाने के बारे में पूछा.  हमने बताया कि वह दिल्ली में है. इसके बाद वे तीनों को पूछताछ के लिए ले गए.  उन्होंने बताया कि उमर से उनकी आखिरी बातचीत पिछले शुक्रवार को हुई थी.

परिवार का कहना है कि उमर एक पढ़ाकू और शांत स्वभाव का युवक था, जिसे क्रिकेट खेलने का शौक था और वह बच्चों से बेहद जुड़ा हुआ था. उन्होंने कहा कि जब भी वह घर आता, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था. उसे पढ़ाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उमर की सगाई हो चुकी थी लेकिन शादी नहीं हुई थी और वह पिछले दो महीनों से घर नहीं आया था. उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, वह सिर्फ़ पढ़ाई करता था.  मुझे इस सब पर यकीन नहीं हो रहा है. परिवार ने उमर को निर्दोष बताते हुए न्याय की मांग की है और अपील की है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि किसी निर्दोष को सज़ा न मिले.

