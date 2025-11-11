डॉ. उमर मोहम्मद, आदिल अहमद...दिल्ली बम ब्लॉस्ट के 7 किरदार, जानिए टेरर नेटवर्क की पूरी कुंडली 

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास हुए बम धमाके के कई बड़े किरदार सामने आए हैं. इसमें कट्टरपंथी डॉक्टरों का पूरा नेटवर्क सामने आया है, जो आतंक की राह पर चल पड़ा था और उसके खतरनाक मंसूबे दिल्ली और अन्य शहरों को दहलाने की थी. इसमें सहारनपुर से गिरफ्तार अनंतनाग का डॉक्टर आदिल अहमद, फरीदाबाद में बारूद का जखीरा इकट्ठा करने वाला मुजम्मिल शकील और तीसरा डॉक्टर उमर मोहम्मद भी शामिल था. उमर मोहम्मद ही वो संदिग्ध हमलावर बताया जा रहा है, जिसने कार में बम धमाका कर इस आतंकी घटना को अंजाम दिया...

डॉक्टर शाहीना को महिला विंग की जिम्मेदारी

फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीना को जैश आतंकी संगठन का भारत में महिला विंग और रिक्रूटमेंट तैयार करने जिम्मा सौंपा गया था.जमात उल मोमीनात महिला विंग है जैश की जिसकी भारत मे कमान डॉक्टर शाहीना को सौंपी गई थी.सादिया अहजर मसूद अहजर की बहन है जो पाकिस्तान में जैश की महिला विंग की हेड है. सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर कंधार हाईजैक में एक मास्टरमाइंड था.

Delhi Blast Live: फरीदाबाद पहुंची धमाके की जांच, अलफलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी, संदिग्ध उमर यहां काम करता था

आदिल मोहम्मद कौन

आदिल मोहम्मद अनंतनाग के एक अस्पताल में सीनियर डॉक्टर है, जिसने 19 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए थे. सीसीटीवी फुटेज से उसकी शिनाख्त हुई तो सर्विलांस की मदद से उसे सहारनपुर से 6 नवंबर को पकड़ा गया. अनंतनाग में उसके लॉकर से एक रायफल और अन्य संवेदनशील सामग्री भी बरामद की गई. उससे फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल शकील का सुराग मिला.

8.13 बजे कार का फरीदाबाद से दिल्ली सीमा में प्रवेश

8.20 बजे ओखला पेट्रोल पंप पर कार स्पॉट हुई

3.19 कार लाल किला पार्किंग कांप्लेक्स में पहुंचीं

3:18 बजे कार पार्किंग में घुसी

6:28 बजे कार बाहर निकली

6.52 बजे कार बम धमाका हुआ

कौन है डॉ. मुजम्मिल शकील

मुजम्मिल शकील को फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर की पुलिस टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान पकड़ा. फरीदाबाद के धौज इलाके में मुजम्मिल ने एक कमरा किराये पर ले रखा था, जहां से 360 किलो विस्फोटक, 20 टाइमर, दो असॉल्ट रायफलें और अन्य सामग्री बरामद की गई. उसकी निशानदेही पर फरीदाबाद के एक गांव से 2560 किलो से ज्यादा विस्फोटक का बड़ा जखीरा मिला, जिसे ले जाने के लिए ट्रक मंगाया गया था. मुजम्मिल पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है. वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था.

टेलीग्राम पर रेडिकल डॉक्टर चैनल से जुड़ा था दिल्ली धमाके में शामिल आतंकी डॉक्टरों का ग्रुप

डॉ. उमर मोहम्मद संदिग्ध हमलावर

दो डॉक्टरों का तीसरा साथी उमर मोहम्मद था, जो पकड़ में नहीं आया था. ये डॉक्टर उमर मोहम्मद भी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने का काम करता था. माना जा रहा है कि उमर ही वो कार सवार फिदायीन हमलावर था, जिसने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास बम धमाका किया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई.

सलमान कार का मालिक

दिल्ली पुलिस ने कार मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया और उससे कार के बारे में मालूमात की. सलमान ने डेढ़ साल पहले ओखला में देवेंद्र नाम के शख्स को ये गाड़ी बेची थी.देवेंद्र ने ये आई20 कार अंबाला में किसी को बेची थी.फिर इसे पुलवामा में तारिक को बेचा गया.

तारिक ने उमर को दी थी कार

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तारिक को पकड़ कर पूछताछ की है. तारिक ही वो शख्स बताया जा रहा है, जिसने ये कार डॉक्टर उमर मोहम्मद को बेची थी और जिस कार से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया.

अंसार गजावत उल हिंद का यासिर

बताया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर में अंसार गजावत उल हिंद का खास यासिर भी पकड़ा गया है. कहा जा रहा है कि डॉक्टरों का ब्रेनवॉश कर उन्हें आतंकी साजिश में शामिल करने का काम यासिर ने किया.