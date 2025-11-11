लाल किला के पास विस्फोट... अब तक क्या-क्या हुआ? I20 से लेकर सलमान की हिरासत तक, एक क्लिक में पूरा अपडेट

लाल किले की प्राचीरें गवाह हैं इतिहास के हर उतार-चढ़ाव की. लेकिन सोमवार की शाम, इस ऐतिहासिक धरोहर के करीब जो हुआ, उसने आधुनिक दिल्ली के दिल में दहशत का एक गहरा घाव दे दिया. शाम के करीब 7 बज रहे थे. चाँदनी चौक की चहल-पहल शांत होने लगी थी. लेकिन अचानक लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास, उस शांत फिजा को चीरती हुई एक जोरदार 'दहाड़' सुनाई दी. यह धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज दूर तक पहुंची.

पलक झपकते ही, पूरा इलाका धुएं के स्याह गुबार में सिमट गया. हवा में बारूद की एक अजीब, दम घोंटने वाली दुर्गंध फैल गई. सड़कों पर मौजूद लोग जहां के तहां थम गए, और फिर शुरू हुई एक भयानक अफरा-तफरी और भगदड़. लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है?

अमित शाह ने फौरन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से संपर्क साधा

इस खौफनाक मंज़र की सूचना दिल्ली दमकल विभाग को शाम करीब 7 बजकर 10 मिनट पर मिली. बिना एक पल गंवाए, आग की लपटों और धुएं से लड़ने के लिए दमकल की 7 गाड़ियां घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ीं. हालात की गंभीरता को देखते हुए, दिल्ली की सुरक्षा की कमान तुरंत केंद्र सरकार ने संभाली. गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से संपर्क साधा और घटना के हर पहलू की विस्तृत जानकारी ली.

9 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से गुजर रही एक कार में सोमवार शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि भीड़भाड़ वाले इलाके में व्यस्त समय में हुए विस्फोट के कारण आसपास मौजूद कई वाहन जलकर खाक हो गए, जबकि कई गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए. उन्होंने बताया कि विस्फोट में घायल लोगों को लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल ले जाया गया.

विस्फोट एक चलती हुंडई आई20 कार में हुआ

पुलिस ने बताया कि जिस कार में विस्फोट हुआ, उसमें तीन लोग सवार थे और इस बात की जांच की जा रही है कि क्या यह आत्मघाती हमला था. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया,‘‘ विस्फोट एक चलती हुंडई आई20 कार में हुआ, जिसमें तीन लोग सवार थे. हमें घायलों के शरीर में कोई छर्रा या ‘पंचर' नहीं मिला है, जो बम विस्फोट में असामान्य है. हम सभी कोण से जांच कर रहे हैं.''

धमाका लगभग दो किलोमीटर तक, एक बड़े इलाके में सुनाई दी

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि कई मिनट तक उन्हें कुछ भी साफ़ सुनाई नहीं दे रहा था. उन्होंने बताया कि तेज़ धमाके की आवाज़ आईटीओ तक, लगभग दो किलोमीटर तक, एक बड़े इलाके में सुनाई दी. इससे कई मीटर दूर खड़ी गाड़ियों के शीशे और लाल किला मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए.

अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने देर शाम कार मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया और उससे वाहन के बारे में पूछताछ की. उन्होंने बताया कि उसने डेढ़ साल पहले ओखला में देवेंद्र नामक एक व्यक्ति को यह वाहन बेच दिया था. अधिकारी ने बताया कि बाद में वाहन को अंबाला में किसी को बेच दिया गया और फिर इसे पुलवामा में तारिक नामक व्यक्ति को बेच दिया गया. पुलिस उन लोगों का पता लगा रही है.

विस्फोट का भयावह मंजर

दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही वाहनों की जांच भी तेज़ कर दी गई है. विस्फोट के बाद जलती कारों से आग की लपटें उठने से इलाके में दहशत फैल गई. चांदनी चौक व्यापारी संघ की ओर से साझा किए गए वीडियो में विस्फोट का भयावह मंजर देखा जा सकता है. इस वीडियो में एक क्षत-विक्षत शव एक वाहन पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है. वहीं, एक अन्य वीडियो में सड़क पर एक शव पड़ा हुआ नजर आ रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट स्थल के आसपास शवों के अंग बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे.

दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं और विस्फोट के कारण लगी आग पर देर शाम 7:29 बजे तक काबू पा लिया गया. दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने संवाददाताओं से कहा कि देर शाम करीब 6:52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास यातायात सिग्नल पर धीमी गति से गुजर रही कार में विस्फोट हो गया. कार के अंदर कुछ लोग सवार थे. अन्य वाहन भी प्रभावित हुए.

उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियां​​-दिल्ली पुलिस, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए), राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी)-मौके पर पहुंच गई हैं और स्थिति का जायजा ले रही हैं. इस बीच, गृह मंत्री शाह ने दिल्ली पुलिस प्रमुख और खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक से बात करके स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने एनएसजी, एनआईए और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे विस्फोट स्थल पर विशेषज्ञ दल भेजकर जांच में मदद करें और साक्ष्य जुटाएं. सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी स्थिति का जायजा लिया और गृह मंत्री अमित शाह से बात की. उन्होंने विस्फोट में लोगों की मौत पर शोक भी जताया.

फिलहाल किसी भी संगठन ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि उस मार्ग का पता लगाया जा सके, जहां से कार विस्फोट से पहले गुजरी थी. वह स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से घटना से पहले किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी साझा करने के लिए कह रही है.

अधिकारियों के मुताबिक, मोबाइल डंप डेटा एकत्र किया जा रहा है और संदिग्ध आतंकवादियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है. दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट के कारण लगी आग में छह कारें, दो ई-रिक्शा और एक ऑटोरिक्शा जलकर खाक हो गए. घटना में घायल एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि विस्फोट संभवत: एक कार में हुआ.

एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, “मैं गुरुद्वारे में था, तभी मैंने एक तेज आवाज सुनी. हम हक्के-बक्के रह गए. कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे.” चांदनी चौक व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय भार्गव ने कहा कि विस्फोट के मद्देनजर चांदनी चौक बाजार मंगलवार को बंद रहेगा.

भार्गव की दुकान घटनास्थल से लगभग 800 मीटर दूर है. उन्होंने बताया कि बताया कि विस्फोट के कारण पूरी इमारत हिल गई, बाजार में अफरा-तफरी मच गई और लोग भागने लगे. यह विस्फोट फरीदाबाद के पास एक कश्मीरी डॉक्टर के किराये के मकान से लगभग 360 किलोग्राम संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट और हथियारों एवं गोलाबारूद का जखीरा बरामद होने के कुछ घंटों बाद हुआ. हरियाणा पुलिस ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद के धौज इलाके से डॉ. मुजम्मिल गनई को गिरफ्तार किया और उसके किराये के मकान से विस्फोटक सामग्री, हथियार और टाइमर बरामद किए.

