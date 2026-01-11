ठंड का कहर, UP के इन जिलों में फिर बढ़ाई गई छुट्टियां, अब इस तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल

उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड और भीषण शीतलहर के कारण कई जिलों में सर्दी की छुट्टियों को बढ़ा दिया है. यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले में सर्दी और कोहरे को देखते हुए कक्षा 8 तक सभी बोर्ड के स्कूलों में अवकाश 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है. यानी अब नोएडा में स्कूल सीधा 16 जनवरी को ही खुलने वाले हैं. इसी तरह यूपी के संभल में स्कूलों का अवकाश 15 जनवरी को खत्म होने वाला है. संभल जिले में पड़ रही भीषण ठंड, घना कोहरा और शीतलहर को देखते हुए हाल ही में जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैसिया ने कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक सभी शिक्षण संस्थानों को 14 जनवरी 2026 तक बंद रखने का आदेश जारी किया था. औरैया में भी कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल 12 तारीख तक बंद हैं.
दिल्ली में भी बढ़ाई गई छुट्टियां
कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों को भी फिलहाल नहीं खोलो गया है. कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद किए गए है. पहले ये छुट्टियां 8 जनवरी तक की थी. पंजाब के स्कूलों में 13 जनवरी तक छुट्टियां घोषित की है. यानी 14 जनवरी से अब स्कूल खुलेंगे. पहले छुट्टियां 7 जनवरी तक थीं, लेकिन मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए इन्हें आगे बढ़ाया गया है.
ठंड से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे सर्दी-जुकाम, बुखार या अन्य संक्रमण हो जाते हैं. जिसके चलते कई राज्यों में स्कूलों को फिलहाल बंद ही रखा गया है. वहीं कई राज्यों में स्कूलों का समय बदल दिया गया है.
भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे और शीत लहर की चेतावनी जारी की है.
