कांग्रेस, सपा, RJD... किन नेताओं ने किया वंदे मातरम का अपमान, अमित शाह ने राज्यसभा सभापति को थमाई लिस्ट

Vande Mataram: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में बहस चल रहा है. इस बहस के दौरान वंदे मातरम से जुड़े कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं. जिसमें कुछ चौंकाने वाले भी है. लोकसभा में पीएम मोदी ने वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि मुस्लिम लीग और जिन्ना के कारण कांग्रेस ने वंदे मातरम को उपेक्षित किया. पीएम मोदी ने संसद में कहा, "बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में लिखित वंदे मातरम् जब देश की ऊर्जा और प्रेरणा का मंत्र बन रहा था और स्वतंत्रता संग्राम का नारा बन गया था, तब मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति और मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में कांग्रेस झुक गई." मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर जोरदार बहस हुई. राज्यसभा में एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह थे तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे. दोनों नेताओं से बीच जोरदार बहस हुई.

अमित शाह ने भाषण में किया था जिक्र, जयराम रमेश ने मांगे थे सबूत

राज्यसभा में हुई बहस के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के सभापति को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में अमित शाह ने कुल 9 सांसदों की सूची दी है और कहा है कि उन्होंने अतीत में वंदे मातरम का अपमान किया है. आज अमित शाह ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया था, जिसपर जयराम रमेश ने उन्हें इसका सबूत देने की चुनौती दी थी.

उसी के बाद ये पत्र लिखा गया है. अमित शाह ने लिखित में बताया, विपक्ष के नेताओं ने कब-कब वंदे मातरम का अपमान किया.

जयराम रमेश ने कहा था- प्रमाणित जानकारी सदन पटल पर रखें

दरअसल मंगलवार को राज्यसभा में आज ‘वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा के दौरान गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सदन में राष्ट्रगीत के सम्मान से जुड़ी कुछ अस्वीकार्य घटनाओं का उल्लेख किया. चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आग्रह किया कि इन घटनाओं की प्रमाणित जानकारी सदन के पटल पर रखी जाए.

इसके जवाब में अमित शाह ने राज्यसभा सचिवालय को एक दस्तावेज़ सौंपा, जिसमें विभिन्न जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों से जुड़े व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर ‘वंदे मातरम्' गाने से इनकार करने या उसके सम्मान में अनुचित आचरण की घटनाओं का विवरण दिया गया है.

इमरान मसूद, बर्क सहित विपक्षी नेताओं ने कब

08 दिसंबर 2025: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ‘वंदे मातरम्' गाने से इनकार किया, धार्मिक आस्था का हवाला दिया.

08 दिसंबर 2025: नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद मेहदी ने संसद चर्चा के दौरान राष्ट्रगीत गाने से इनकार किया.

2019: समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने लोकसभा शपथ के समय ‘वंदे मातरम्' न गाने की बात कही.

2025: जियाउर्रहमान बर्क ने अपने दादा के रुख का समर्थन करते हुए राष्ट्रगीत न गाने की बात कही.

2018: कांग्रेस रैली में ‘वंदे मातरम्' का केवल एक छंद गाया गया, राहुल गांधी के आने का इंतज़ार बताया गया.

2019: मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने धार्मिक कारणों से राष्ट्रगीत गाने से इनकार किया.

2022: कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने संविधान दिवस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को ‘वंदे मातरम्' न गाने को कहा.

2025: समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र के स्कूलों में ‘वंदे मातरम्' अनिवार्य करने वाले आदेश को रद्द करने की माँग की.

2025: आरजेडी विधायक सऊद आलम ने विधानसभा में राष्ट्रगीत के दौरान खड़े होने से इनकार किया.

अमित शाह ने आग्रह किया कि इन तथ्यों को राज्यसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए.



