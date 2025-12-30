'ममता के जाने का समय आ गया है, हम बनाएंगे शोनार बांगला', शाह ने बताया बीजेपी का बंगाल प्लान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद करते हुए राज्य की सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि ममता के नेतृत्व में बंगाल 14 वर्षों से भय और भ्रष्टाचार की पहचान बना हुआ है. उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल 2026 के बाद जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तब बंग गौरव, बंग संस्कृति और उसके पुनर्जागरण की हम शुरुआत करेंगे. उन्होंने कहा कि हम शोनार बांग्ला बनाएंगे.

शाह ने आज ममता पर लगातार निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता भयभीत भी है, आशंकित भी है. शाह ने दावा किया कि बंगाल विधानसभा के आगामी चुनाव में बीजेपी दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. शाह ने कहा कि आज 30 दिसंबर का दिन हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है. आज ही के दिन 1943 में बंगाल की भूमि के सुपुत्र, देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आजाद भारत का झंडा फहराया था. एक प्रकार से यह हमारी आजादी के संग्राम का एक महत्वपूर्ण मुकाम था.

यह भी पढ़ें- क्या है '3 से 77' वाला वो जादुई नंबर, जिस पर शाह ने कर दी बंगाल में प्रचंड जीत की भविष्यवाणी

शाह ने गिनाया भाजपा का वोट काउंट

अमित शाह ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें बंगाल में 17 प्रतिशत वोट और दो सीटें मिली थीं. 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10 प्रतिशत वोट मिले और तीन सीटें मिलीं. वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में हमें 41 प्रतिशत वोट मिले और 18 सीटें मिलीं. 2021 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 प्रतिशत वोट मिले और 77 सीटें मिलीं. जिस पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली थीं, उसे पांच साल के अंतराल में 77 सीटें प्राप्त मिलीं. 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 39 प्रतिशत वोट प्राप्त किए और 12 सीटें प्राप्त कीं. 2026 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने वाले है.

ममता बनर्जी पर साधा निशाना

शाह ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल में विकास लगभग रुक गया है. प्रधानमंत्री मोदी की सभी कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में गरीबी खत्म कर रही हैं, यहां टोल सिंडिकेट्स ने उन्हें हथिया लिया है. डर और भ्रष्टाचार बंगाल की पहचान बन गए हैं. बीजेपी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, तो हम बंगाल के गौरव और संस्कृति को फिर से जिंदा करेंगे.

यह भी पढ़ें- '...तो यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा', बंगाल में अमित शाह की हुंकार, घुसपैठियों पर किया वार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के नागरिकों को यह भरोसा दिलाना और वादा करना चाहती है कि जैसे ही राज्य में भाजपा सरकार बनेगी. हम बंगाल की विरासत को फिर से जिंदा करेंगे और राज्य में विकास की गंगा बहेगी. हम गरीबों के कल्याण को भी प्राथमिकता देंगे. हम एक नेशनल ग्रिड बनाएंगे जो घुसपैठ को रोकेगा.