दिल्ली में शिमला-नैनीताल जैसी ठंड, शीत लहर ने दिखाए तेवर, जानें किस शहर में कितना टेंपरेचर

भारत मौसम विभाग ने देश कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में शीत लहर का प्रकोप बढ़ने की चेतावनी है. तापमान में तेज गिरावट के साथ ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है. राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा-पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीत लहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया है.

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से -3.3 डिग्री कम है. शिमला में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है. देहरादून में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री है, जिसमें मामूली बढ़ोतरी देखी गई है. नैनीताल में न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री है.

बड़े शहरों का तापमान

शिमला(Shimla)-8.8 डिग्री

देहरादून (Dehradun)- 12.4 डिग्री

नोएडा (Noida)- 12 डिग्री

गुरुग्राम (Gurgram)-11.1 डिग्री

गाजियाबाद (ghaziabad)-13 डिग्री

मेरठ (Meerut)-12.5

भोपाल (Bhopal)-8 डिग्री

लखनऊ (Lucknow)-13 डिग्री



भारत मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा के कई हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से लगभग 4-7°C कम रहेगा. जबकि मैदानी इलाकों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तापमान में 2-4°C की गिरावट की संभावना है. मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले एक हफ्ते में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के इलाकों में तापमान सामान्य से 2-5°C कम रह सकता है.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 9-10 नवम्बर के दौरान राजस्थान के पूर्वी हिस्से और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में शीत लहर से लेकर गंभीर शीत लहर के हालात रहेंगे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में रात का तापमान 10 डिग्री से कम रहेगा. यह सामान्य से करीब 4-7 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा.

मौसम विभाग ने ताजा वेदर अपडेट में कहा है कि अगले दो दिनों में विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगभग 2°C तक नीचे गिरेगा. वहीं अगले 4 दिनों की बात करें तो पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री तक लुढ़क सकता है.