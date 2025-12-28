उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बढ़ रहा है. कम विजिबिलिटी के कारण हवाई और रेल दोनों यातायात बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही से लेकर लंबी दूरी की यात्रा तक हर व्यवस्था बाधित हो रही है.

रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित

सुबह से ही कोहरे की मोटी चादर फैली रहने के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है. अब तक 50 से ज्यादा ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं, जबकि कई ट्रेनों को मार्ग बदलकर (डाइवर्ट) चलाया जा रहा है. ट्रेनों की लेटलतीफी के कारण स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है.

हवाई यातायात पर असर

कोहरे और खराब मौसम के कारण देश के कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट संचालन प्रभावित है. स्पाइसजेट, एयर इंडिया और इंडिगो के साथ-साथ दिल्ली एयरपोर्ट ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है.

किन शहरों में उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं?

दिल्ली, अमृतसर, जम्मू, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, चंडीगढ़, दरभंगा, पटना, हिंडन, रांची, गुवाहाटी, बागडोगरा

कम विज़िबिलिटी के कारण डिपार्चर और अराइवल दोनों में देरी की संभावना है. कई उड़ानें रद्द होने का भी खतरा है. आगे की कनेक्टिंग फ्लाइटें भी इससे प्रभावित हो सकती हैं. दिल्ली एयरपोर्ट पर 10 से अधिक विमान अभी देरी से संचालित हो रहे हैं.