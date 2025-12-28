विज्ञापन
विशेष लिंक
4 hours ago

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बढ़ रहा है. कम विजिबिलिटी के कारण हवाई और रेल दोनों यातायात बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही से लेकर लंबी दूरी की यात्रा तक हर व्यवस्था बाधित हो रही है.

रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित 

सुबह से ही कोहरे की मोटी चादर फैली रहने के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है. अब तक 50 से ज्यादा ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं, जबकि कई ट्रेनों को मार्ग बदलकर (डाइवर्ट) चलाया जा रहा है. ट्रेनों की लेटलतीफी के कारण स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है.

हवाई यातायात पर असर

कोहरे और खराब मौसम के कारण देश के कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट संचालन प्रभावित है. स्पाइसजेट, एयर इंडिया और इंडिगो के साथ-साथ दिल्ली एयरपोर्ट ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. 

किन शहरों में उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं?

दिल्ली, अमृतसर, जम्मू, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, चंडीगढ़, दरभंगा, पटना, हिंडन, रांची, गुवाहाटी, बागडोगरा

कम विज़िबिलिटी के कारण डिपार्चर और अराइवल दोनों में देरी की संभावना है. कई उड़ानें रद्द होने का भी खतरा है. आगे की कनेक्टिंग फ्लाइटें भी इससे प्रभावित हो सकती हैं. दिल्ली एयरपोर्ट पर 10 से अधिक विमान अभी देरी से संचालित हो रहे हैं.

Dec 28, 2025 13:46 (IST)
Link Copied
Share

इस बार सेना ‘प्रोएक्टिव मोड’ में क्यों है?

जम्मू-कश्मीर में इस वक्त ‘चिल्लई कलां’ का दौर चल रहा है. वो 40 दिन जब कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड, बर्फबारी और शून्य से नीचे तापमान आम जिंदगी के साथ-साथ सैन्य गतिविधियों को भी चुनौती देता रहा है. आमतौर पर इस मौसम में पहाड़ी इलाकों में आतंकी गतिविधियां और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन धीमे पड़ जाते थे, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है. भारतीय सेना ने सर्दियों को ‘ऑपरेशनल ब्रेक’ मानने के बजाय इसे आतंक के नेटवर्क को तोड़ने के मौके में बदल दिया है.

किश्तवाड़, डोडा और जम्मू के दुर्गम इलाकों में सेना ने बड़े पैमाने पर सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन छेड़ रखा है. इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक, इस वक्त जम्मू की पहाड़ियों में करीब 30 से 40 पाकिस्तानी आतंकी छिपे हो सकते हैं. इन्हीं सूचनाओं के आधार पर सेना ने 200 से ज्यादा गांवों और आसपास के घने जंगलों में विशेष अभियान शुरू किया है, ताकि आतंकियों की हर कोशिश को नाकाम किया जा सके.

Dec 28, 2025 12:58 (IST)
Link Copied
Share

नए साल पर कोहरे का साया

IMD ने राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, बिहार, असम और मेघालय में घने कोहरे के खतरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन सभी राज्यों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है. भारत मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा समेत 13 राज्यों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है.

आने वाले दिनों में कोहरे और ठण्ड की स्थिति देश के कई राज्यों में बनी रहेगी. भारत मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक, 'हिमाचल प्रदेश में 30 दिसम्बर तक, पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक रात/सुबह के घंटों में घना से बहुत घना कोहरा साथ ही हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में  31 दिसंबर और 01 जनवरी, पूर्वी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में 29 तक, जम्मू डिवीज़न में 30 तक, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में 31 दिसंबर तक, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा में 01 जनवरी तक रात/सुबह के समय में घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है.'

Dec 28, 2025 10:07 (IST)
Link Copied
Share

कोहरे और खराब मौसम ने बिगाड़ा रेल यातायात-110 से ज्यादा ट्रेनें लेट, कई डाइवर्ट और रीशेड्यूल्ड

उत्तर भारत में कोहरे और खराब मौसम का असर लगातार बढ़ रहा है. विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और ट्रेनों का संचालन सामान्य से काफी धीमा हो गया है।

9 दर्जन से अधिक ट्रेनें लेट

सुबह से स्थिति लगातार बिगड़ती गई और अब तक 110 से अधिक ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. ये देरी कुछ मिनटों से बढ़कर कई घंटों तक जा पहुंची है, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

ट्रेनें डाइवर्ट और रीशेड्यूल्ड

खराब विजिबिलिटी के कारण रेलवे ने कई प्रमुख ट्रेनों का मार्ग बदलने (डाइवर्ट) और समय बदलने (रीशेड्यूल) का फैसला लिया है.

डाइवर्ट की गई ट्रेनें

16032 अंडमान एक्सप्रेस

11078 झेलम एक्सप्रेस

12751 जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस

रीशेड्यूल्ड ट्रेनें

कई अन्य ट्रेनों को रीशेड्यूल्ड करके चलाया जा रहा है, ताकि भीड़ और देरी को नियंत्रित किया जा सके.

Dec 28, 2025 07:22 (IST)
Link Copied
Share

ट्रेन/फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें

यात्रा पर निकलने से पहले रेलवे और एयरलाइन की वेबसाइट/ऐप पर स्टेटस जरूर चेक करें. कोहरे के चलते ट्रेनों और फ्लाइटों के प्लेटफॉर्म/गेट में बदलाव की संभावना बनी हुई है.

Dec 28, 2025 07:21 (IST)
Link Copied
Share

कोहरे के चलते कई ट्रेनें घंटों लेट

12417 प्रयागराज एक्सप्रेस- 5 घंटे लेट

12427 रीवा-आनंद विहार एक्सप्रेस- 9 घंटे 6 मिनट लेट

12309 न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस- 4 घंटे लेट

15658 ब्रह्मपुत्र मेल- 45 मिनट लेट

14117 कालिंदी एक्सप्रेस- 1 घंटा 25 मिनट लेट

12225 कैफियत एक्सप्रेस- 5 घंटे 14 मिनट लेट

12367 विक्रमशीला एक्सप्रेस- 3 घंटे 53 मिनट लेट

12397 महाबोधि एक्सप्रेस- 5 घंटे 37 मिनट लेट

12801 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस- 3 घंटे 3 मिनट लेट

15743 फरक्का एक्सप्रेस- 4 घंटे 30 मिनट लेट

12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस- 4 घंटे 34 मिनट लेट

14217 ऊंचाहार एक्सप्रेस- 8 घंटे 22 मिनट लेट

ट्रेनों की लेटलतीफी के कारण स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Train Late, Flight Delay, Train Late Due To Fog, Fog, Winter
Get App for Better Experience
Install Now