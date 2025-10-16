विकास बनाम बुर्के की शरारत.. योगी, आदित्यनाथ ने आरजेडी-कांग्रेस पर साधा निशाना

बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरेजडी को आड़े हाथों लिया है. सीएम योगी ने कहा कि बिहार के विकास को रोकने के लिए आरजेडी और कांग्रेस ने फिर एक शरारत शुरू की है. विकास बनाम बुर्के की शरारत शुरू की गई है.ऐसा तब है जब बिहार विकास की बात कर रहा है. जब बिहार के नौजवानों के मुंह पर विकास की चर्चा है, तब यहां पर बुर्के को लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाया है. मुझे बताइए क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार देना चाहिए. क्या विदेश घुसपैठियों को बिहार आकर यहां के नागरिकों के अधिकार में डकैती डालने की छूठ देनी चाहिए. आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग की कोशिश में जुटी है.

सीएम योगी ने कहा, 'ये लोग दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं. दुनिया में कहीं भी जाने पर अपनी पहचान दिखानी पड़ती है. चेहरा दिखाना पड़ता है. लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा और पहचान पत्र देखे, जिसकी मर्जी आए वह वोट डाल दे. इसीलिए यह चाहते हैं कि ईवीएम मशीन न रहे. ये लोग जबर्दस्ती मतदान कर गरीब के हक पर डाका डालते थे. फिर वही करने की कोशिश की जा रही है.'

विकास बनाम बुर्के की शरारत

पटना से सटे दानापुर में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए योगी ने कहा कि राज्य में अभी विकास बनाम बुर्के की शरारत शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि ऐसा तब है जब बिहार विकास की बात कर रहा है. उन्होंने कहा कि जब बिहार के नौजवानों के मुंह पर विकास की चर्चा है तब यहां पर बुर्के को लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाया है. योगी ने पूछा, मुझे बताइए क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार देना चाहिए. क्या विदेशी घुसपैठियों को बिहार आकर यहां के नागिरकों के अधिकार में डकैती डालने की छूट देनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग की कोशिश में जुटी है.

कौटिल्य और मौर्य का जिक्र

सीएम योगी ने भाषण की शुरुआत आचार्य कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान का जिक्र करते हुए कहा. उन्होंने कहा कि ऐसे महाप्रतापी राष्ट्र शिल्पियों को देने वाला हमारा यह राज्य गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पावन जन्मभूमि के लिए जाना जाता है. गुरु गोविंद सिंह को जब पटना साहिब से बाहर जाना हुआ था, तो पहला पड़ाव दानापुर ही बना था.

राम-सीता से जोड़ा यूपी-बिहार का संबंध

रैली में योगी ने बिहार और यूपी के संबंध को भी जोड़ा. उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार का संबंध और एक आत्मा का संबंध है. एक संस्कृति और एक संकल्प का संबंध है. यह संबंध उसी प्रकार से अटूट है, जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है. उन्होंने कहा कि कुछ वैसा ही संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है.

चारा घोटाले का भी जिक्र

सीएम योगी ने अपने भाषण में आरजेडी को जमकर निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि 1990-2005 तक बिहार के नौजवानों की प्रतिभा को कुंद करने का काम किया था. बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था. एक से एक घोटाले यहां हुए थे. नौजवानों के रोजगार और विकास पर खर्च होने वाला पैसा चारा घोटाले में खर्च हुआ.