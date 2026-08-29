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खरगे के जाने के बाद मंदिर के शुद्धिकरण पर क्या बोले चिराग पासवान?

हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद मंच के कथित शुद्धिकरण विवाद पर चिराग पासवान ने कहा कि यदि आज भी दलितों के साथ भेदभाव जारी है तो यह चिंता का विषय है, लेकिन लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस भी इससे बच नहीं सकती.

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खरगे के जाने के बाद मंदिर के शुद्धिकरण पर क्या बोले चिराग पासवान?
चिराग पासवान ने राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया है.
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उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली स्थल का कथित शुद्धिकरण करने की घटना के बाद लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज भी दलितों के साथ होने वाले भेदभाव पर चिंता जताई है और कई उदाहरण दिए हैं. अगर सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है, तो यह निश्चित तौर से हमारी सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, इसीलिए हम अलग-अलग मुद्दों पर अपना रुख मजबूती से रखते हैं. 

उन्होंने पूछा, "फिर भी, आज जो लोग चिंता जता रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक भरपूर मौका दिया. वे अब कैसे दावा कर सकते हैं कि समाज में भेदभाव बना हुआ है?" 

'नींव ही मजबूत नहीं है तो...'

चिराग पासवान ने कहा, "अगर इसके बावजूद समाज में भेदभाव जारी रहा, तो इसका मतलब है कि वे भी नींव को असरदार तरीके से मजबूत करने में नाकाम रहे. रिज़र्वेशन का आधार सामाजिक भेदभाव था और इसे आर्थिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए." 

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "रिजर्वेशन के सवाल पर, हमने साफ कहा है कि चूंकि इसका आधार ही सामाजिक वजहों और भेदभाव पर आधारित है, इसलिए इस पर आर्थिक नजरिए से चर्चा करना संविधान के खिलाफ है." 

उन्होंने आगे उन लोगों को चुनौती दी जो रिजर्वेशन के संवैधानिक आधार में बदलाव की मांग कर रहे हैं कि वे ऐसा प्रस्ताव संसद में लाएं. केंद्रीय मंत्री ने कहा, "अगर संवैधानिक आधार बदलना है, तो संविधान बदलें. सभी को लोकसभा में आकर ऐसा करना चाहिए."

क्या है मामला? 

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद भाजपा-आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा मंच का शुद्धिकरण किए जाने को छुआछूत और एससी-एसटी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध करार देते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की.

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