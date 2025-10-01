DGP-IGP सम्मेलन की पहली बार मेजबानी करेगा छत्तीसगढ़, पीएम मोदी होंगे शामिल 

छत्तीसगढ़ में होने वाले DGP-IGP सम्मेलन में पीएम मोदी भी शामिल होंगे. आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस सम्मेलन का पहली बार आयोजन होने जा रहा है. यह सम्मेलन 28 से 30 नवंबर तक नया रायपुर स्थित नए मरीन ड्राइव परिसर में होगा, जिसमें देशभर के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक हिस्सा लेंगे.

इस 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे. सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा होगी, जिनमें नक्सलवाद से निपटने की रणनीति, आतंकवाद विरोधी प्रयास, ड्रग्स नियंत्रण, साइबर सुरक्षा और सीमा प्रबंधन शामिल हैं.

सूत्रों के अनुसार, इस बार नक्सल प्रभावित इलाकों पर खास फोकस रहेगा.छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हाल के समय में पुलिस और केंद्रीय बलों की संयुक्त रणनीति से उल्लेखनीय सफलता मिली है. सम्मेलन में इस दिशा में आगे की योजनाओं पर भी मंथन होगा.महत्वपूर्ण यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो महीने के भीतर दूसरी बार छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे.

पीएम मोदी 31 अक्टूबर की शाम रायपुर आएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन यानी 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मुख्य समारोह में शामिल होंगे. इसके बाद नवंबर के अंतिम सप्ताह में वो फिर रायपुर पहुंचेंगे और डीजीपी-आईजीपी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे.