PM मोदी G20 शिखर सम्मेलन के लिए आज जा रहे दक्षिण अफ्रीका, 8 प्वाइंट में जानें यह दौरा अहम क्यों

PM Modi South Africa visit for G20 Leaders' Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 21 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के दो दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं. 21 से 23 नवंबर तक होने वाले इस दौरे पर पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी ने निकलने से पहले अपना बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने इस दौरे का पूरा एजेंडा बताया है. गौरतलब है कि पीएम मोदी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के बुलावे पर जी20 लीडर्स समिट में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग जा रहे हैं.

चलिए आपको 8 प्वाइंट में पीएम मोदी के इस दौरे का एजेंडा और उसका महत्व बताते हैं.