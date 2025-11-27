चेतेश्वर पुजारा के साले ने क्यों किया सुसाइड,एक्स मंगेतर का रेप का आरोप या कुछ और वजह?

इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा के साले जीत रसिकभाई पाबरी ने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. पाबरी की सुसाइड के पीछे बलात्‍कार का आरोप बताया जा रहा है, जो उनकी पूर्व मंगेतर ने लगाया है. पाबरी की पूर्व मंगेतर ने कुछ महीनों पहले उन पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था. बताया जा रहा है कि इससे ही दुखी होकर पाबरी ने अपनी जान दे दी. पाबरी की आत्‍महत्‍या ने कई सवाल खड़े कर दिये हैं, जिनके सवाल पुलिस को तलाशने होंगे.

पाबरी के खिलाफ उनकी एक्स-मंगेतर ने 26 नवंबर, 2024 को मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में रेप की शिकायत दर्ज कराई थी, फिर लगभग एक साल बाद क्‍यों चेतेश्वर पुजारा के साले ने ये कदम उठाया? क्‍या पाबरी पर उनकी पूर्व मंगेतर कोई दबाव बना रही थी, जिस कारण उन्‍होंने फांसी लगा ली? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जो पाबरी अपनी मौत के बाद पीछे छोड़ गए हैं. पुलिस को अब इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे, तभी इस मामले की गुत्‍थी सुलझ पाएगी.

पूर्व मंगेतर का आरोप है कि जीत पाबरी ने शादी का वादा किया. इसके बाद दोनों की सगाई भी हो गई. इस बीच वे दोनों लगातार मिलने लगे. इस दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए. तब तक सबकुछ ठीक चल रहा था. लेकिन इस बीच जीत पाबरी ने सगाई तोड़ दी. पूर्व मंगेतर ने बताया कि उसके साथ जीत पाबरी ने जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाए थे. यह काम सगाई होने के बाद किया गया और फिर सगाई तोड़ दी गई. इसलिए उन्‍होंने पुलिस में मामला दर्ज कराया.

चेतेश्वर पुजारा की पत्नी का नाम पूजा है. इनका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है. चेतेश्वर पुजारा के ससुराल वाले जामजोधपुर के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले बीस सालों से राजकोट में रह रहे हैं. चेतेश्वर पुजारा ने आखिरी बार 2023 में भारतीय टीम के लिए कोई क्रिकेट मैच खेला था.

