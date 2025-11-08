'शाहरुख ने दखल देकर परिवार का फैसला बदला', जब किंग खान ने बचाया पुजारा का करियर, पत्नी पूजा का बड़ा खुलासा

राहुल द्रविड़ के बाद टीम इंडिया की अगली दीवार कहे गए चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) को लेकर यूं तो पूर्व में कई स्टोरियां सामने आई हैं, लेकिन अब जो सामने आया है, वह पहली बार आया है. प्रमाणिक इसलिए है कि खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि पुजारा की पत्नी पूजा ने किया है. और यह घटना कई साल पहले साल 2009 की है, जब पुजारा इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते थे. तब उस साल घरेलू क्रिकेट में पुजारा ने बहुत ही तूफानी प्रदर्शन किया था और यह प्रदर्शन वजह रहा कि केकेआर ने पुजारा को खुद से जोड़ा, लेकिन पुजारा ने एक भी मैच नहीं खेला था कि वह बड़ी मुसीबत में फंस गए.

एक भी मैच नहीं खेला और बड़े संकट में थे पुजारा

साल 2009 में पुजारा सिर्फ 21 साल की उम्र में कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े थे. लेकिन नेट प्रैक्टिस के दौरान उनके घुटना बुरी तरह से चोटिल हो गए और उनके घुटने के भीतर का लिगामेंट फट गया था. यह एक प्रकार का स्नायुबंधन है, जो घुटने के जोड़ को रखने में मदद करता है. यह एक ऐसी चोट है, जिससे कई एथलीटों का करियर खत्म हो चुका है और इससे उबरने में कम से कम एक साल का समय लगता ही लगता है. ऐसे में पुजारा के करियर पर संकट के बादल मंडरा गए थे.

पत्नी पूजा का यह खुलासा बड़ा है

चेतेश्वर की पत्नी पूजा ने लिखी किताब-द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर लाइफ- में लिखा, चेतेश्वर एक ऐसा कैच पकड़ने के लिए दौड़े, जो पकड़ा ही नहीं गया. रिजटल्ट यह रहा कि उनके घुटने का लिगामेंट फट गया. इसकी सर्जरी कराने की जरूरत थी और उनका करियर ही पटरी से उतरता दिखाई पड़ा. यह तब हुआ, जब पुजारा ने केकेआर के लिए एक भी मैच नहीं खेला था.'

शाहरुख के दखल के बाद परिवार ने बदला फैसला

इसके बाद केकेआर ने तुरंत ही फैसला लेते हुए पुजारा की केपटाउन में सर्जरी कराने का फैसला लिया. यहां पर खेल से जुड़ी विशेषज्ञ चोटों का इलाज किया जाता है. शुरुआत में पुजारा के पिता ने राजकोट में सर्जरी कराने का फैसला किया था, लेकिन शाहरुख खान ने पुजारा के मामले में निजी तौर पर दखल देते हुए उनके परिवार को दक्षिण अफ्रीका में सर्जरी के लिए राजी किया. पूजा ने किताब में लिखा कि फ्रेंचाइजी ने चेतेश्वर के पासपोर्ट से लेकर आने-जाने का इंतजाम, वीसा और यात्रा से जुड़े तमाम इंतजाम सुनिश्चित किए. साथ ही केकेआर ने केकेआर ने पुजारा के पिता और पारिवारिक डॉक्टर को भी उनके साथ दक्षिण अफ्रीका भेजना सुनिश्चित किया.



