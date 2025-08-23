विज्ञापन
दिल्ली पुलिस ने 'बंटी-बबली' को किया गिरफ्तार, जम्मू-कश्मीर से लेकर UP तक लोगों को बनाया शिकार

ये आरोपी ललित, क्राउन प्लाज़ा, वेलकम जैसे महंगे होटलों में ठहरकर ठगी का खेल चलाते थे. काफी मेहनत के बाद पुलिस ने बेंगलुरु में दबिश दी और दोनों को एक सर्विस अपार्टमेंट से पकड़ लिया.

दिल्ली पुलिस ने 'बंटी-बबली' को किया गिरफ्तार, जम्मू-कश्मीर से लेकर UP तक लोगों को बनाया शिकार
आरोपियों के खिलाफ यूपी और दिल्ली में 3 केस पहले से दर्ज हैं
  • दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से दो ठगों को पकड़कर बड़े ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश किया है.
  • आरोपियों ने खुद को टीवी सीरियल और OTT प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर-प्रोड्यूसर बताकर लोगों से ठगी करते थे.
  • इनके खिलाफ यूपी और दिल्ली में 3 केस पहले से दर्ज हैं और जम्मू-कश्मीर पुलिस को भी इनकी तलाश थी.
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक बड़ी ठगी का पर्दाफाश किया है. दो ठग तरुण शेखर शर्मा (लखनऊ) और आशा सिंह उर्फ भावना (दिल्ली) को पुलिस ने बेंगलुरु से पकड़ा है. ये दोनों खुद को बड़े टीवी सीरियल और OTT प्लेटफॉर्म्स का डायरेक्टर-प्रोड्यूसर बताकर लोगों से पैसे ठगते थे. दोनों बंटी और बबली फिल्म से इंस्पायर होकर इस धंधे में उतरे थे. दिल्ली की एक महिला ने शिकायत दी थी कि उनकी बेटी एक्टिंग सीख रही है. फेसबुक पर उन्हें एक पेज दिखा जिस पर “स्टार प्लस सीरियल में नए चेहरों की तलाश” लिखा था. लिंक खोलते ही व्हाट्सऐप चैट शुरू हुई. सामने वाले ने खुद को MTV Splitsvilla का एक्स पार्टिसिपेंट और डायरेक्टर बताया. उसने लड़की का पोर्टफोलियो मंगवाया और बड़े डायरेक्टर-प्रोड्यूसर का नाम लेकर भरोसा दिलाया.

24 लाख रुपये ठगे

धीरे-धीरे अलग-अलग बहानों से उनसे करीब 24 लाख रुपये ठग लिए और बाद में उन्हें ब्लॉक कर दिया. साइबर पुलिस की टीम ने डिजिटल सबूतों, बैंक खातों और मोबाइल लोकेशन को खंगाला. पता चला कि आरोपी बार-बार शहर बदलते रहते थे और होटल के कमरों से ठगी करते थे.

आरोपियों के पास से मिले 7 मोबाइल फोन

ये लोग ललित, क्राउन प्लाज़ा, वेलकम होटल जैसे महंगे होटलों में ठहरकर ठगी का खेल चलाते थे. काफी मेहनत के बाद पुलिस ने बेंगलुरु में दबिश दी और दोनों को एक सर्विस अपार्टमेंट से पकड़ लिया. इनके पास से 7 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 15 बैंक चेकबुक/पासबुक, 8 एटीएम कार्ड और सोने की एक जोड़ी बालियां बरामद हुई है.

डीसीपी दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली अमित गोयल के मुताबिक आरोपी खुद को कभी डायरेक्टर, कभी प्रोड्यूसर, कभी HR बताकर बात करते थे. व्हाट्सऐप पर अलग-अलग नंबर से संपर्क करते थे. बैंक खाते और मोबाइल नंबर बार-बार बदलते रहते थे. अब तक 20 से ज़्यादा ऑनलाइन शिकायतें इनसे जुड़ी मिली हैं. इनके खिलाफ यूपी और दिल्ली में 3 केस पहले से दर्ज हैं और जम्मू-कश्मीर पुलिस को भी इनकी तलाश थी.

 फिलहाल पुलिस और जांच कर रही है ताकि इनके नेटवर्क और बाकी शिकार बने लोगों का पता लगाया जा सके.

