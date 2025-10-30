हाथ मिलाया, आमने-सामने बैठे... जब 6 साल बाद ट्रंप और जिनपिंग तो एक-दूसरे की ऐसे की तारीफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में गुरुवार को मुलाकात हुई. दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और नजरें मिलाते हुए एक दूसरे का अभिवादन करते दिखे. जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात के बीच अमेरिका और चीन में ट्रेड डील पर बात बनने के आसार नजर आ रहे हैं. जिनपिंग ने ट्रंप से मुलाकात के बीच कहा, अमेरिका और चीन हमेशा हर मुद्दे पर एकमत नहीं होते हैं. लेकिन हमें साझेदार और दोस्त होना चाहिए. वहीं ट्रंप ने जिनपिंग से कहा कि हमारे बीच लंबे समय तक अच्छे रिश्ते रहेंगे. उन्होंने चीनी राष्ट्रपति को दोस्त कहकर संबोधित किया. उन्होंने कहा कि जिनपिंग एक महान देश के महान राष्ट्रपति हैं.

अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति के बीच इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें हैं, क्योंकि विश्व की ये दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच ट्रेड टेंशन का ग्लोबल असर देखने को मिलता है. दोनों देशों में व्यापारिक तनाव कम होने की संभावनाओं से वैश्विक बाजारों में सुधार देखने को मिला है. अमेरिका और चीन के बीच रेयर अर्थ मैटेरियल को लेकर भी लंबे समय से तनातनी चल रही है. चीन ने ऐसे दुर्लभ खनिज तत्वों के निर्यात पर अंकुश लगाने का संकेत दिया है.

trump

गतिरोध सामान्य बात: जिनपिंग

मतभेदों से आगे बढ़ने का संकेत देते हुए जिनपिंग ने कहा, हमारे देशों की अलग-अलग परिस्थितियां हैं, हम हमेशा आंखों में आंखें डालकर नहीं देखते और दुनिया की दो अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के बीच कुछ गतिरोध होना सामान्य बात है. हमें सही दिशा में आगे बढ़ते हुए चीन-अमेरिका के रिश्तों की स्थिरता को सुनिश्चित करना चाहिए. मैं यह भरोसा रखता हूं कि चीन का विकास और आपके (ट्रंप) मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की सोच पर साथ-साथ आगे बढ़ा जा सकता है.

परमाणु हथियारों के परीक्षण की तैयारी का आदेश

बुसान रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि उन्होंने रक्षा विभाग से परमाणु हथियारों के तुरंत परीक्षण की तैयारी करने को कहा है, ताकि वो प्रतिद्वंद्वी देशों को बराबरी के स्तर पर जवाब दे सके. रूस ने यूक्रेन मुद्दे पर तनाव के बीच एटमी मिसाइल और फिर पानी के अंदर से परमाणु हमला करने में सक्षम ड्रोन का परीक्षण किया है.

छह साल बाद मुलाकात

बुसान में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं की ये मुलाकात हो रही है. इससे पहले चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति की सीधी मुलाकात ट्रंप के पहले कार्यकाल में हो रही है. दोनों पक्षों ने संकेत दिया है कि वे रिश्तों में स्थिरता चाहते हैं.

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि वार्ताकार दुर्लभ खनिज तत्वों के निर्यात पर चीन के प्रस्तावित अंकुश को रोकने के लिए काम कर रहे हैं. वहीं चीन अमेरिका से दोबारा सोयाबीन खरीदने पर सहमत हो सकता है. ट्रंप स्वयं अमेरिकी किसानों के लिए इसकी लॉबी कर रहे हैं.